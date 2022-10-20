По его словам, при этом Путин прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не заинтересован в дипломатическом решении войны в Украине.

Об этом в интервью телеканалу ABC News рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить самую сильную позицию на переговорах, если они начнутся, - отметил Блинкен.

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Он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Путиным. Блинкен подчеркнул, что украинский лидер все же стремится к дипломатии, но не с этим президентом РФ.

"Зеленский ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видим до сих пор, - это отсутствие интереса Путина к значимой дипломатии", - пояснил госсекретарь.

По его словам, российский президент прибегает к нерациональным решениям и поступкам.

"Трудно представить себя в чужом сознании. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает, или, лучше сказать, его цели — не рациональны", — подытожил Блинкен.

Переговоры Украины и России

Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

Зеленский рассказал, что Россия уже разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, заявил закончить войну России против Украины за столом переговоров уже невозможно. По его словам, Путин — это насильник, который требует от жертвы признаться в суде, что все было по любви.

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