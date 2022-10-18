Закончить войну России против Украины за столом переговоров уже невозможно. Путин — это насильник, который требует от жертвы признаться в суде, что все было по любви.
Такое заявление в интервью УНИАН сделал бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.
"Стол переговоров для этой ситуации не подходит. Это как насильник, который уже избил и изнасиловал свою жертву, понимая, что она сейчас пойдет в полицию, предлагает ей переговоры. Какие переговоры с террористом, который никогда не держит слово? Он хочет не переговоры, а сломить, добиться от Украины решений, которые его устроят. Он хочет красиво соскочить, чтобы в России это можно было преподнести как победу", — считает экс-депутат.
По словам Гудкова, Путин хочет заявить, мол, четыре региона стали частью РФ, территории освободили от "нацистов" и всех победили. А еще президент России желает добиться от Украины признания Крыма частью вражеского государства. То есть кремлевскому диктору нужно, "чтобы изнасилованная жертва на суде сказала, что это было по любви".
Переговоры Украины с РФ: что известно
- Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока при власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.
- По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ракетный террор Украины 10 октября — это попытка склонить наше государство к переговорам.
- Сегодня Зеленский рассказал, что за 8 дней Россия разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".