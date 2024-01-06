Россияне не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.

На временно оккупированных территориях критически обостряется гуманитарная ситуация.

Как сообщает Центр нацсопротивления, на захваченных россиянами территориях фиксируются проблемы с водоснабжением, отоплением и медикаментами. Оккупанты не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.

В Бердянске ситуация с водоснабжением настолько плохая, что горожане вынуждены пользоваться водой из реки Берда, которая мало пригодна к употреблению.

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Кроме того, есть проблемы с медикаментами. По данным ЦНС, украинских и европейских лекарств нет, есть только российские и китайские, которые очень дорогие и малоэффективные. При этом доступ к качественным лекарствам имеют только российские военные и россияне, приехавшие в Бердянск в командировку.

Как отмечается, из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой Донецкой области остались без тепла и электроэнергии. В области не работает 111 котельных, а на теплотрассах фиксируется большое количество прорывов, ремонтировать которые оккупационная администрация не планирует.

Ситуация на оккупированной территории

На временно оккупированных территориях Донецкой области растет количество заробитчан из Центральной Азии и Северного Кавказа. При этом россияне массово присваивают недвижимость украинцев на оккупированных территориях.

На временно оккупированных россиянами территориях Востока Украины растет недовольство среди местного населения. В течение месяцев российско-оккупационные власти не в состоянии улучшить социально-экономическую ситуацию. Кроме того, теперь те, кто помогает Кремлю имитировать оккупировать родной край, ходят в сопровождении российских полицаев.

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