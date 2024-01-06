На временно оккупированных территориях критически обостряется гуманитарная ситуация.
Как сообщает Центр нацсопротивления, на захваченных россиянами территориях фиксируются проблемы с водоснабжением, отоплением и медикаментами. Оккупанты не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.
В Бердянске ситуация с водоснабжением настолько плохая, что горожане вынуждены пользоваться водой из реки Берда, которая мало пригодна к употреблению.
Кроме того, есть проблемы с медикаментами. По данным ЦНС, украинских и европейских лекарств нет, есть только российские и китайские, которые очень дорогие и малоэффективные. При этом доступ к качественным лекарствам имеют только российские военные и россияне, приехавшие в Бердянск в командировку.
Как отмечается, из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой Донецкой области остались без тепла и электроэнергии. В области не работает 111 котельных, а на теплотрассах фиксируется большое количество прорывов, ремонтировать которые оккупационная администрация не планирует.
Ситуация на оккупированной территории
На временно оккупированных территориях Донецкой области растет количество заробитчан из Центральной Азии и Северного Кавказа. При этом россияне массово присваивают недвижимость украинцев на оккупированных территориях.
На временно оккупированных россиянами территориях Востока Украины растет недовольство среди местного населения. В течение месяцев российско-оккупационные власти не в состоянии улучшить социально-экономическую ситуацию. Кроме того, теперь те, кто помогает Кремлю имитировать оккупировать родной край, ходят в сопровождении российских полицаев.