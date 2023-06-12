Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перешел очередную "красную линию" и заявил: если министр обороны РФ Сергей Шойгу решит рейдернуть "Вагнер", то Шойгу погибнет. Заявление прозвучало в ответ на то, что Минобороны решило заставить всех "добровольцев" записаться в ряды Вооруженных сил РФ.

Пригожин очень прямолинейно намекает, что Шойгу самостоятельно не может что-то рейдернуть (он его прямо называет "тувинский дегенерат"). Кто же тогда стоит за Шойгу? Как бы странно это ни звучало, пока никто. Пока-это война двоих. Но вокруг ходит масса шакалов, которые хотели бы и "Вагнер" рейдернуть, и получить кресло Шойгу.

Зачем Пригожин курит Суровикина? Ведь в своем выступлении он заявляет, что выполнял приказы только Суровикина и последний является единственным разумным генералом. Причин такого акцентированного упоминания может быть три.

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Пригожин просто цинично использует Суровикина

Во-первых, Суровикин и без того имеет натянутые отношения с Герасимовым и не исключено, что его могут "уйти" вместе с "Вагнером", то есть это игра на опережение.

Во-вторых, это может быть полем для маневра, когда придет время "Ч". При крайней необходимости можно "провести переговоры" Суровикин-Пригожин и первый пообещает выполнить какие-то требования, а последний сможет выйти из ситуации не потеряв лица.

И третий вариант: Пригожин просто цинично использует Суровикина.

Дело в том, что молчать и ждать в уголке - это характерная черта Путина

Также вчера появилась версия, что Пригожину предложат должность губернатора, чтобы загнать его в стойло. Что касается "стойла", то мы видели пример Саакашвили, когда губернаторство не мешало ему говорить все, что вздумается. Можно только представить, о каких коррупционных схемах будет говорить губернатор Пригожин, если слухи о его губернаторстве являются хоть немного правдой.

Почему Путин пока молчит? Дело в том, что молчать и ждать в уголке - это характерная черта Путина. Будучи трусом, он, помимо всего прочего, боится принимать решения. И боится расставаться с людьми.

Но тут есть еще одна вещь: конфликт Пригожин-Шойгу задумывался (как и масса подобных конфликтов), как история, когда натравливаются между собой люди, которые грызут друг друга и ждут, пока Путин разрулит ситуацию. На этот раз Путину нужно было бы, чтобы кто-то легко троллил генералов, чтобы их энергия уходила не на дворцовые игры, а на войну друг с другом. И тут ситуация перестала быть штатной. Нужно принимать очень неприятное для Путина резкое решение, когда ему ставят ультиматум: или один - или другой. Он, в силу своего психотипа, такие ультиматумы не выносит. И поэтому держит паузу.

Пригожин открыто начал говорить о противопоставлении русских и чеченцев в нынешних реалиях

Еще один участник истории – Кадыров. Несколько месяцев назад Кадырова, который начал играть в свои политические игры и даже примерить на себя форму руководителя Нацгвардии, отбросили обратно в Чечню. В довольно жесткой форме ему указали на его место и он принял эти правила игры. Нынешняя ситуация с Пригожиным - это шанс для Кадырова снова вернуться в общероссийскую повестку дня.

Ранее он самостоятельно взял на себя роль пса царя, который тявкает на тех, кто царю мешает. Но первый свой "гав" Кадыров сделал уж слишком примитивно и получил ответ о том, что пригожинцы помнят первую и вторую чеченские войны и на чьей стороне воевал клан Кадырова. Пригожин открыто начал говорить о противопоставлении русских и чеченцев в нынешних реалиях.

Если отбросить околополитическую трескотню, существует высокая вероятность, что чеченцы и вагнеровцы в близком будущем могут стать конкурентами в криминальном мире России. За этим надо следить, конечно, но межэтнический криминальный передел России никто не отменял. Пригожин первым начал громко говорить о недовольстве доминирующей ролью чеченцев в этом мире.

С большой долей вероятности можем говорить, что Путин будет молчать до августа

Что будет дальше?

Система построена так, что никто не понимает, что делать без указания Путина, который пока не хочет принимать никаких решений. Идеальный выход - убить Пригожина. Но нет команды от Путина.

Тем не менее, сам Шойгу, если можно так выразиться, поставил Путину ультиматум: до 1 июля должен быть окончательно решен этот вопрос. Точнее, это сам Путин устами Шойгу, передал Пригожину привет и сказал: "Должен завершить этот цирк". Поэтому, с большой долей вероятности можем говорить, что Путин будет молчать до августа.

Что будет делать Пригожин? У него есть запасной вариант: передать часть вагнеровцев в Минобороны под личные гарантии Суровикина, что перед ними выполнят все условия. Но при этом не стоит забывать, что военные способности вагнеровцев сейчас относительно невелики. И даже передав своих зэков под Минобороны, он никак не теряет политических возможностей по критике Минобороны (например, ежедневно будет рассказывать, как кого-то послали на верную смерть). После 1 августа он все равно останется в политике. И тут мы возвращаемся к главному: даст ли Путин указание на ликвидацию (арест) Пригожина? А ответ здесь прост: пока Путин не будет чувствовать персональной угрозы, не даст. Потому что Пригожин для него все еще является частью системы равновесий (в отношении Минобороны и Кадырова прежде всего).

Итак, шоу должно продолжаться. Хотя черных лебедей, конечно, никто не отменял.

Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего"