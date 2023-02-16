По его убеждению, успехов в РФ было бы больше, если бы на всех направлениях работало три-пять таких ЧВК, как его.

Главарь ЧВК"Вагнер" Евгений Пригожин снова" наехал " на русское командование и обвинил его в том, что Бахмут до сих пор не удалось захватить.

Как сообщает Телеграм-канал "Сеятель ветра", критикой военного командования РФ Пригожин отметился во время общения с прессой. Он заявил, что Бахмут якобы можно было "взять до нового года".

"Продвижение идет не так быстро, как хотелось. Уже к Новому году взяли бы Бахмут, если бы не наша чудовищная военная бюрократия, и не палки в колеса, которые суются каждый день", - заявил Пригожин.

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Главарь "вагнеровцев" в очередной раз подчеркнул, что российская армия ничего не может сделать на других направлениях. И заявил, что если бы все воевали, как он, то Россия уже вышла бы к Днепру.

"Если бы сегодня было три-пять ЧВК "Вагнер" на всех направлениях, я думаю, мы уже бы в Днепре носки полоскали", - заявил Пригожин.

"Вагнер" на войне против Украины

"Вагнеровцы" воюют практически с первого дня полномасштабной войны в Украине. Однако ЧВК Пригожина оказалась слишком малочисленной, поэтому летом 2022 года он начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

В то же время" Вагнер " фактически не имеет успехов на поле боя. Несколько месяцев штурмов Бахмута оказались неудачными. Окрестности города засыпаны трупами наемников. В то же время зэки Пригожина смогли захватить соседний Соледар, но потери иностранные разведки сочли неоправданными.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

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