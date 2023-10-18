На кадрах видно часть взлетной полосы, где находились российские вертолеты.

Появились спутниковые снимки аэродрома во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, который 17 октября был атакован Силами обороны Украины. Украинские военные уничтожили там, в частности, несколько вертолетов оккупантов.

Новые спутниковые снимки опубликовал проект "Схемы". На кадрах видно часть взлетной полосы, где находились российские вертолеты.

Удар по аэродрому в Бердянске

Ночью 17 октября во временно оккупированн Бердянске Запорожской области, а также в Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины удаирили по аэродромам с вражеской авиацией. Были поражены 9 вертолетов оккупантов различных моделей. Также поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы.

Видео дня

В сети предполагали, что удары были осуществлены дальнобойными ракетами ATACMS, однако официального объявления об их передаче Украине США не делали.

Уже вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружении украинских войск появились ATACMS. По его словам, они себя уже показали. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео первых пусков этих ракет украинскими воинами.

Вас также могут заинтересовать новости: