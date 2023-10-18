Эксперт уверен, что вряд ли россияне собьют ракеты ATACMS.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, в чем особенности дальнобойных ракет ATACMS, переданных Украине Вашингтоном, и сумеет ли бороться с ними российская система ПВО.

"Пробовали россияне сбить эти ракеты ATACMS, но они их не сбили. То есть ракета сама по себе идёт не по чистой баллистической траектории, а по так называемой квазибаллистической траектории: она рыскает по траектории, может "бочки" нарезать. По большому счёту она выполняет противоракетный манёвр, потому что любой зенитно-ракетный комплекс, который пытается сбить баллистическую ракету, он отправляет противоракеты в точку встречи, которую вычисляет система расчёта. А когда постоянно идёт изменение баллистической траектории, то эту точку встречи нельзя вычислить, потому ракеты просто уходят в воздух: то есть в точке встречи, которуя вычислила машина, уже этой ракеты нет, и надо ещё одна противоракета и ещё одна", - сказал он в эфире.

Эксперт уверен, что вряд ли россияне собьют ракеты ATACMS.

"Ракета, которую нам передали, она не выходит на цель непосредственно, то есть она взрывается на высоте за километр над целью. В таком случае на неё нельзя воздействовать с помощью РЭБ, у любой глушилки нет такой мощности, чтобы сбить эту ракету и она ещё и глушилку накроет. Выходя на цель она создает такой "зонтик", который накрывает большую площадь. Даже сбитая ракета, даже если её кто-то собьёт неважно какими-то способами, она тоже взрывается и опять же разбрасывает эти боеприпасы, которые падают на противника. То есть здесь практически такое стопроцентное поражение, по крайней мере стопроцентное использование этих ракет. Я думаю, что из-за этого именно их нам и передали: на эту ракету невозможно повлиять российским РЭБ, так как она высоко взрывается, и по ней невозможно работать зенитно-ракетным комплексом", - добавил Свитан.

Передача ATACMS Украине - детали

Российские оккупанты в ночь на 17 октября пожаловались на мощную атаку на Бердянск и Луганск. Противник утверждал, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS. Западные СМИ писали, что такое вооружение было тайно передано Киеву.

США подтвердили, что передали Украине ракет ATACMS. Снаряды в ограниченном количестве - около 20 штук. Издание The New York Times пишет, что одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS-не могут быть использованы для атак по территории России.

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