В Николаевской области ликвидирован вражеский дрон оперативно-тактического уровня.

Российские оккупанты на юге Украины во вторник, 20 декабря, потеряли два беспилотных летательных аппарата.

С 13:00 до 14:00 на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины были обнаружены и сбиты два российских БПЛА, об этом в Facebook сообщила его служба связей с общественностью.

В частности, в Херсонской области сбит ударно-разведывательный дрон "Орион", а в Николаевской - ликвидирован беспилотник оперативно-тактического уровня.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля в небе над Украиной сбиты 1 тыс. 680 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Массированная атака на Украину дронами 19 декабря - что надо знать

Ночью 19 декабря, россияне запустили по Украине 35 иранских беспилотников-камикадзе "Шахед", украинские воины ликвидировали 30 из них. Эта атака дронами была самой массированной с начала войны.

Над Киевом ликвидировали около 15 из более 20 БПЛА врага, есть "прилет" в объект критической инфраструктуры. В Киевской области повреждены частные дома и объекты инфраструктуры, пострадали три человека.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что после атаки дронами ситуация в украинской энергетической сфере действительно сложная. В 11 регионах нашей страны применены аварийные отключения электроэнергии.

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