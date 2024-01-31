Больше всего боев было Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

За прошедшие сутки, 30 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 88 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении враг совершил 5 безрезультатных атак возле Синьковки Харьковской области.

Еще 7 атак Силы обороны отразили на Лиманском направлении в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области. На Бахмутском направлении бои велись вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Наши войска отбили 6 атак.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении россияне вели штурмы неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имели. ВСУ отбили там 16 атак.

"На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий", - подытожили в ведомстве.

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По данным ISW, российские оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута. Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. В то же время ВСУ смогли восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

В ночь на 31 января российские оккупанты атаковали территорию Украины 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники ликвидировали 14 целей.

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