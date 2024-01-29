Но оккупанты для выполнения прихотей фюрера Путина готовы дальше штурмовать Авдеевку.

Ситуация для Сил обороны в районе Авдеевки сверхтяжелая и очень серьезная, несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают наступать.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"Мы прекрасно понимаем, что Авдеевка в дуге вместе с Бахмутом и Марьинкой. Это как раз и есть те реперные точки, которые в случае захвата, позволят противнику выйти на желаемый результат – на административные границы Донетчины и Луганщины", - отметил он. При этом напомнил, что оккупанты "первое временное плечо не преодолели", то есть не выполнили задачу по выходу на границы этих двух областей до 14 декабря 2023 года. "Сумеют ли этот вопрос реализовать ко времени именно переназначение Путина на посту президента России (голосование состоится с 15 по 17 марта 2024 года – УНИАН), потому что именно под это временное плечо они организуют эти очень мощные боевые действия, покажет время", - отметил Черник.

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При этом добавил, что с 7 октября, когда активизировались очень сильные боевые действия за Авдеевку, противник убитыми потерял более 15 тысяч человек.

"Это, по большому счету, Советский союз только в войне в Афганистане столько потерял", - сказал эксперт. При этом добавил, что если эту цифру умножить на три – потому что столько российских оккупантов получили ранения под Авдеевкой, то это "фантастические потери".

По его словам, не нужно забывать, что Бахмут врагом был взят также крупными "пехотными валами" – один только ЧВК "Вагнер" задекларировал убитыми вне 22 тысячи и это не учитывая регулярное войско России.

"Мы должны понимать, что у них очень специфический менталитет – если фюрер сказал, что задачу надо выполнить, то они по цене в карман не полезут – классическая сталинская методичка – русские не могут проиграть на поле боя, поэтому сколько солдатских жизней надо затратить, то столько затратим – и затрачивают. Ресурс до 1000 - 1200 человек в сутки для замещения у них, к сожалению, есть", - сказал Черник.

Потери РФ в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что Россия бросает своих солдат сотнями на "мясные штурмы" Авдеевки Донецкой области. При этом сказал, что там лежат целые заборы из тел российских захватчиков.

По его словам, с первого года войны Россия не пользовалась математикой, а просто "выбрасывала" людей, там все равно, сколько военных погибнет в войне.

Зеленский сказал, что возле Авдеевки есть "заборы из их людей" - россияне лежат на поле боя друг на друге и это уже заборы трупов, которые они даже не забирают.

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