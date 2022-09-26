Поражено 18 районов сосредоточения живой силы и техники врага, отметил Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении трех пунктов управления и трех складов с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов.

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"Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позиция бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов", - сообщили в Генштабе и добавили, что потери врага уточняются.

Кроме того, сообщается, что ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункты управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одну позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.

Война в Украине - что надо знать о потерях РФ

Армия Украины с конца августа ведет контрнаступление, уже освобождена почти вся Харьковщина, в том числе город Изюм.

26 сентября стало известно, что в Украине уничтожили начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ (войсковая часть 62825) - полковника Бориса Тотикова.

Еще в начале июня американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в городе Изюм на Харьковщине была уничтожена почти вся 35-я армия РФ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось рано утром 24 февраля, РФ уже потеряла 57 200 прихвостней и много техники, в частности, 2 290 танков.

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