Тактика украинских бойцов застала российских оккупантов врасплох, заявил советник ОП.

Вооруженные силы Украины применили новую тактику и за сутки освободили от российских оккупантов целый город.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным, не называя название города до официального сообщения Генштаба ВСУ.

"Город, который мы не называем, за сутки одним ударом захватили. Это очень большой успех… Российские части брали аналогичные города несколько недель… Эта тактика застала их врасплох очень сильно, они не успели ничего сделать, сообразить даже", – отметил он.

"С восточной окраины этого города мы достаем до купянской артиллерии, а это основная артерия снабжения всей этой банды в районе Изюма, всей северо-восточной группировки на Донецком. Та, что наступала на Славянск и Краматорск", – добавил Арестович.

По его словам, единственное место, где россияне сейчас наступают, это Бахмутское направление: "В остальных местах либо стационарный фронт, либо мы наступаем".

Напомним, Арестович заявил, что украинская армия ведет контрнаступательные действия на двух направлениях:

"Наши давят, давят очень сильно. И, конечно, российское командование растерянно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое".

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