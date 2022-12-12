Роман Свитан считает, что это слишком радикальный шаг.

Ядерное оружие – последний козырь Российской Федерации. В Кремле вряд ли решаться на такой радикальный метод.

"Вероятность этого равна нулю... Применение любым из участников ядерного клуба ядерного оружия приведет к тому, что государств, которые захотят иметь ядерное оружие и имеют возможности его производства, будет очень много", - заявил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в комментарии изданию "Главред".

Он напомнил, что ядерное оружие – не достояние России, а всех членов "ядерного клуба", которые не позволят Москве ударить ядерной боеголовкой. После необдуманного шага Кремля "ядерный клуб" больше не будет закрытым сообществом.

Видео дня

Ядерные угрозы России - что известно

С 24 февраля из Москвы неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и ее союзников. СМИ писали, что весной официальные лица РФ обсуждали использование ядерного оружия.

7 декабря президент Владимир Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает", и уточнил, что Кремль не использует подобное оружие первым.

В свою очередь в Госдепе США назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустыми". При этом президент Владимир Зеленский не верит, что Путин решится на ядерный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: