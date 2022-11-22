Рассуждая о причинах успеха, боец рассказал, что секрет в том, как военные общаются между собой и как отдаются приказы.

Андрей "Кевин" Баштовой ранее был главой киевской редакции издания The Village, а сегодня он – командир взвода десантно-штурмовых войск. Военный поделился секретами, как его подразделению удается эффективно уничтожать врага.

Как говорится в сюжете ТСН, Баштовой, был мобилизован только июне, а уже сегодня за его плечами освобождение Харьковщины и ожесточенные бои на Луганщине, которые продолжаются и сейчас.

"Кевин" участвовал в контрнаступлении на Слобожанщине, которое назвали одной из самых удачных военных операций в истории войн. Блицкриг ВСУ на оккупированной части Харьковской области начался 6 сентября. За первые сутки войска продвинулись на 20 километров в направлении Купянска и Изюма, отвоевав 400 квадратных километров территории.

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Рассуждая о причинах успеха, боец рассказал, что секрет в том, как военные общаются между собой и как отдаются приказы.

"Там получилось все красиво. Как меня учили по стандартам НАТО. Не по советским, где солдаты не видят карты, потому что это инструмент командира, никто не понимает, что он делает, просто говорят "копай здесь, стреляй туда". По новому подходу, не отдается боевой приказ "встал, побежал, беги". А идет сначала боевое распоряжение, в котором тебе объясняют суть общей задачи. То есть мы детально понимали, какова хореография всего этого процесса. В результате никаких сбоев, идеальный тайминг, все двигались и мы в тот Изюм зашли с минимальными задержками", – говорит Баштовой.

Такой подход позволяет не только активно продвигаться, но и лучше заботиться о безопасности друг друга.

"Сейчас была ситуация, когда мы заходили на позицию, поняли, что это глупо, не зашли, потому что оказалось, что она нам просто не нужна, неудобная. А вражеский дрон подумал, что мы туда зашли. Четыре кассеты российского "Града" прилетели в лес, в котором никого нет и не планировалось. Просто потому, что мы быстро двигались, слышали друг друга, и принимали быстро решения", – уверен "Кевин".

Сейчас подразделение "Кевина" защищает Луганщину. Боец рассказывает, что продвижение здесь дается тяжело – опытные российские военные прикрываются мобилизованными как пушечным мясом.

"Сейчас тяжело, сейчас холодно. Они стоят в обороне, им сказали, что отступать совсем нельзя, и каждый километр, на который проходит 25-я десантная бригада, 95-Я, 80-я – это тяжелые километры. Им не разрешают отступать, а нам надо идти. Мобилизованные уже доехали сюда, понимают, что происходит. ... Те, кто с нами стрелялись, они были заряженные. Танкисты, работавшие по нам, они были профессиональными. Но сейчас они забрасывают нас мясом, это мясо делает так, чтобы мы не могли дойти до профессионалов", – замечает он.

Несмотря на все сложности боец уверенно говорит, что не ждет новых команд, кроме "Вперед" – пока не дойдет до российской границы.

Освобождение Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск. К 14 сентября стало известно, что почти вся область освобождена от российских оккупантов.

6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что наступление украинской армии на Харьковщине успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.

На освобожденных территориях Харьковщины, как и в других регионах, которые находились под временным контролем российских оккупантов, выявляли свидетельства военных преступлений. После деоккупации Харьковской области правоохранители обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских, из них в Изюме - 447 тел.

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