По словам пресс-секретаря ОК "Юг", российский дрон действительно пересек границу Украины с Молдовой и пролетел там несколько десятков километров.

Российские войска применили новую тактику с запуском шахедов по Украине. Об этом заявила глава Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг сначала запустил дроны типа "Shahed", которые враг направлял в два нетипичных направления по нашей зоне ответственности. Это по Кировоградщине и Одесской области. Так враг пытался разветвить сосредоточенность сил ПВО и проверить ее готовность. Четыре дрона на Кировоградщине были уничтожены. И в то же время враг применил тактическую авиацию. С временно оккупированной части Херсонщины нв Кировоградскую область направили ракеты Х-59, которые также были уничтожены силами ПВО еще на подлете, в небе Днепропетровщины", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она подтвердила, что российские дроны ночью действительно пересекали границу с Молдовой.

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"Один из дронов, который был направлен в Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. И, очевидно, был провокативно заложен маршрут с пересечением государственной границы на украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали пересечение границы и пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО", – заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она также прокомментировала слова молдавской стороны о том, что российских дронов на их территории не было. По словам Гуменюк, в Кишиневе не имеют достаточного количества информации по этому поводу.

"К сожалению, мы уже имеем такой опыт за время полномасштабного вторжения. Сперва говорят, что ничего не было, а потом происходит прояснение ситуации. Вполне вероятно, что предыдущая информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами и я думаю, что довольно скоро ясность будет внесена", – сказала Гуменюк.

Дроны из Молдовы: что известно

В ночь на 27 февраля РФ запустила по Украине ударные беспилотники. В 22: 43 воздушные силы сообщили об отражении угрозы. Но уже через полчаса сообщили о новой угрозе – БПЛА двигались сторону Хмельницкого от границы с Молдовой.

Зато Министерство обороны Молдовы заявило, что 26 февраля в воздушном пространстве страны не фиксировали российские беспилотные летательные аппараты.

Всего за время ночной атаки враг нанес удары по Украине 13-ю беспилотниками, четырьмя ракетами Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П и баллистикой.

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