Враг потерпел поражение и отошел с потерями.

Украинские пограничники отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы. "Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, вчера утром российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы.

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"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", - говорится в сообщении.

Также, с помощью артиллерии и минометов, защитники границы вели бой с пехотой противника.

"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых", - сказано в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты пытаются захватить Бахмут на протяжении последних месяцев, однако воины героически защищают украинскую крепость. В надежде изменить ситуацию оккупанты, для которых эта операция уже стоила слишком много, пытаются обойти город и, по словам военных экспертов, прибегают к попыток выдавливания украинских войск.

Как констатировала служба разведки Германии, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

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