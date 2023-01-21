Украинские пограничники отбили штурм российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы. "Пограничники обезвредили 26 оккупантов на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
В частности, вчера утром российские оккупанты попытались прорвать рубеж обороны, который удерживает одно из подразделений Госпогранслужбы.
"Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков", - говорится в сообщении.
Также, с помощью артиллерии и минометов, защитники границы вели бой с пехотой противника.
"Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых, и ориентировочно 17 раненых", - сказано в сообщении.
Ситуация в Бахмуте
Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
Оккупанты пытаются захватить Бахмут на протяжении последних месяцев, однако воины героически защищают украинскую крепость. В надежде изменить ситуацию оккупанты, для которых эта операция уже стоила слишком много, пытаются обойти город и, по словам военных экспертов, прибегают к попыток выдавливания украинских войск.
Как констатировала служба разведки Германии, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.