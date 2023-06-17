Противник уничтожил плотину в том числе для того, чтобы получить меньшую по расстоянию линию боевого столкновения.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС был осуществлен для того, чтобы враг мог получить возможность перебрасывать резервы с Херсонщины на более критические участки фронта. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Никаких сомнений ни у кого нет, что россияне, начиная с февраля 2022 года, держали под контролем плотину в районе Новой Каховки. Очевидно, что именно они заминировали эту плотину и совершили подрыв. А цель этого подрыва – сугубо военная составляющая. Противник сейчас имеет возможность перемещать свои военные резервы с юга Херсонской области на другие участки фронта. Враг абсолютно убежден, что после разрушения Каховской плотины река Днепр стала преградой для украинской армии, которую не преодолеть", – рассказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что в результате российского теракта увеличилась ширина реки Днепр, а берега критически заилены. Из-за этого двинуться вперед в рамках форсирования Днепра, по его словам, сейчас технически невозможно.

"Это значит, что россияне получили высвобождение соответствующих ресурсов и резервов, поэтому их направляют сейчас на другие, более для них критические участки фронта. Противник уничтожил плотину с целью, чтобы получить меньшую по расстоянию линию боевого столкновения и создать более концентрированные, насыщенные личным составом, техникой рубежи и позиции, чтобы максимально помешать украинскому контрнаступлению", – подчеркнул Селезнев.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупанты совершили очередное военное преступление – взорвали плотину Каховской ГЭС. Из-за теракта под воду ушли десятки населенных пунктов, по официальным данным, погибли 16 человек, при этом информации о жертвах в результате подрыва ГЭС на оккупированных территориях почти нет.

Российское преступление окажет влияние не только на людей, но и на экологию и агросектор. Эксперты прогнозируют, что херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы. Кроме того, по словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, такие национальные парки как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.

Издание The New York Times пишет, что россияне знали, где на Каховской ГЭС "ахиллесова пята". Оккупанты могли разрушить ее, взорвав подводный проход, который мог быть наиболее уязвимым местом, находящимся глубоко внутри дамбы.

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