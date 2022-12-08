В результате обстрела один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Сообщено о подозрении подполковнику армии Российской Федерации Евгению Зеленову, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в начале полномасштабного вторжения заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов отдал приказ стрелять по украинцам, которые пытались выехать из Харьковщины.

В СБУ отмечают, что 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

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По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр, а местные жители, которые ехали из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам.

"За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых были гражданские люди. В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения", - сообщает СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

При этом отмечают, что продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Преступления оккупантов в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине приговорили к пожизненному заключению военной армии РФ Вадима Шишимарина, который убил мирного человека на Сумщине. Впоследствии приговор смягчили до 15 лет.

А командир танка армии РФ, взявший участие в попытках захвата Чернигова, получил 8 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Также украинский суд назначил 12 лет заключения танкисту РФ по прозвищу "Фил", который обстреливал мирных людей в Мариуполе.

А в Одессе ранее приговорили к 15 годам тюрьмы гранатометчика "ДНР".

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