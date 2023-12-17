Россияне используют так называемые "выборы", чтобы легитимизировать свое присутствие на украинских территориях.

Российские оккупанты хотят использовать так называемые "выборы" президента России на захваченных территориях, чтобы придать ощущение легитимности полномасштабному вторжению.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку. 11 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия страны-террориста, заявила, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года также распространяется и на временно оккупированные территории Украины. Более чем вероятно, "голосование" в оккупации не будет ни свободным, ни честным.

"Российские власти почти наверняка рассматривают достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению", - добавляет разведка.

Отмечается, что оккупационные власти будут использовать существенные фальсификации "выборов" и запугивания избирателей, чтобы обеспечить победу действующему диктатору Владимиру Путину со значительным отрывом.

Выборы президента РФ

Как ранее писал The New York Times, Путин готовится к выборам в марте 2024 года, но война ухудшает ход президентской кампании.

В СНБО заявили, что после выборов Путин начнет тотальную мобилизацию. Украина имеет только 4 месяца на подготовку к этому.

Кремль перед выборами в России получил жесткое указание не упоминать о возрасте Путина. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко. Фесенко считает, что Путина хотят показать "генералиссимусом" и победителем в "Отечественной войне".

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