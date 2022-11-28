В Минском районе был замечен эшелон.

Поблизости беларуской столицы был замечен эшелон с ЗРК российского производства "Тор-М2".

"По предварительным данным, сегодня в Минском районе был замечен эшелон с различной военной техникой, включая ЗРК "Тор-М2", – сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Журналисты просят тех, кто видел движение этого или других эшелонов с военной техникой в Беларуси в последние дни, и особенно на протяжении сегодняшнего дня, сообщать им.

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Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Непризнанный президент Александр Лукашенко публично неоднократно заявлял, что его страна принимает участие в войне, которую РФ и Беларусь называют "специальной военной операцией". Территория Беларуси используется для перемещения военной техники, нанесения ракетных ударов по Украине. При этом беларуские военные участия в войне не берут – Лукашенко заявляет, что их привлечение не поможет решить уже имеющиеся проблемы армии РФ.

Накануне Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных – к украинской границе. Также известно, что сама Беларусь готовится к мобилизации. По информации Генштаба ВСУ, 10-15 тысяч беларуских военнослужащих готовы воевать против Украины.

Таже в течение последних дней распространялись сообщения о том, что якобы РФ и РБ планируют атаковать Украину ударной группировкой со стороны северных границ до 29 ноября. Украинская разведка опровергла фейки и заявила, что цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью,

По состоянию на 25 ноября киевские власти сообщали, что в настоящее время у России нет группировок для нападения, но военные продолжают укреплять защиту Киева.

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