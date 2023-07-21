По мнению Крамарова, активизация противника имеет несколько целей, среди которых – заставить Украину задействовать свои резервы.

Россияне активизировали наступательные действия и накопили многотысячный резерв на Купянском направлении по нескольким причинам. Однако выход на Харьков не является целью врага.

Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, это единственное направление, где у российских захватчиков еще есть наступательный потенциал. Эксперт напомнил, что там есть важный железнодорожный узел – в случае его захвата оккупанты могли бы вернуть себе логистический маршрут.

"Для них сейчас не стоит вопрос дойти до Харькова. Гораздо важнее вопрос о выходе на этот плацдарм для того, чтобы образовать еще один план для украинской Донецкой группировки, которая ведет активные боевые действия и освобождает окрестности Бахмута", – добавил Крамаров.

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Враг накопил на Купянском направлении около 100 тысяч солдат. По мнению Крамарова, активизация противника имеет несколько целей, среди которых – заставить Украину задействовать свои резервы, "размыть" артиллерию, которую украинские военные сейчас эффективно применяют на юге и в Донецкой области, потратить украинский боевой потенциал, захватить еще несколько плацдармов и установить статус-кво для зимы, когда мир начнет активно призывать к рассмотрению мирного плана.

Отмечается, что невозможность продвижения обеих сторон РФ может использовать как очередной метод шантажа, мол, предоставленное Украине западное оружие уничтожили и сделают это еще раз. На этом основании оккупанты будут призывать к началу переговоров.

Наступление РФ на Купянском направлении

С конца прошлой недели на Купянском направлении наблюдалась активизация российских оккупационных войск. Они пытались прорвать украинскую оборону. 18 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что там продолжаются бои, однако инициатива уже на стороне ВСУ.

Как рассказал в комментарии УНИАН глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне "пошли в атаку" на Купянском направлении, чтобы захватить Купянск-Узловой. Они намерены развернуть новые логистические маршруты и направлять свои силы вглубь территории.

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