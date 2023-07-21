Украинская армия медленно, но верно продвигается вперед.

За последние сутки силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики опираются на заявления противоборствующих сторон, которые сообщают примерно ту же информацию. Так, с украинской стороны было заявление о продвижении на 1,8 км на южном фланге Бахмута. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска также продвинулись на северном фланге Бахмута.

"Российское военное командование сосредоточило большое количество сил в районе Бахмута для защиты от украинских атак в этом районе, что, вероятно, было предполагаемым результатом этих атак", – считают аналитики.

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Также украинские военные продолжали наступление на Бердянском (район границы Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. В частности ISW считает, что ВСУ продвигаются примерно на 100 метров в день к югу и юго-востоку от Орехова.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

ВСУ давят на позиции оккупантов на юге и разрушают вражескую логистику. Военный эксперт Тарас Жовтенко считает, что российские оккупанты оказались перед выбором: отправлять резервы на Бахмутское направление, в Запорожскую или Херсонскую область. Причем у россиян южное направление слабее восточного, поскольку враг не имеет больших препятствий в снабжении своих войск на востоке.

Накануне полковник Нацгвардии Николай Уршалович заявил, что наши воины "буквально прогрызают оборону врага", ежедневно продвигаясь на несколько сотен метров. По его словам, наши штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии продолжают постепенное движение на юг и юго-восток, вытесняя оккупантов с украинской земли.

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