В российской обороне есть слабое место. ВСУ воспользуются этим упущением.

После промерзания почвы Силы обороны Украины могут пойти в большое наступление. Вероятно, ключевые боевые действия будут продолжаться в январе и феврале. В марте начнется оттепель, что значительно затруднит передвижение тяжелой техники.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, инициатива на стороне украинской армии. В то же время у россиян есть слабое место.

"В украинской армии инициатива. Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла. Вот, получив тот набор вооружений, который сформировал Залужный (главком ВСУ Валерий Залужный - УНИАН), у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность воплотить это наступление, которое решит исход войны", - заявил Пионтковский.

Война в Украине: главные новости на 1 января

По состоянию на 1 января 2023 года общие боевые потери противника составили около 106 тыс. 720 человек. Самые ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Продолжаются бои за Кременную Луганской области.

Как отмечают в Генштабе, Вооруженные силы Украины оттесняются российских оккупантов и владеют инициативой на этих направлениях.

На фоне неудач на поле боя Россия в очередной раз применила тактику ракетного террора. В частности, 31 декабря войска РФ нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 31 декабря противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, 12 из которых были сбиты.

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