Мобилизация в РФ дала обратный эффект, все больше людей выступают против войны.

Большинству россиян война в Украине была "по барабану", пока их не коснулась мобилизация. Теперь же все решит падение Херсона.

Таким мнением поделился российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН.

Он объяснил, что простые россияне на самом деле не настолько радуются ударам по Украине, как это пытается показать РФ. На самом же деле это совсем не массовая история.

"Это имитация массовости и это не "простые россияне". Есть либо идейные фашисты типа Гиркина-Стрелкова, либо люди на зарплате - Соловьев, Симоньян и прочие, которые просто боятся за свои шкуры. Поэтому им, кровь из носу, нужна победа в Украине. Они понимают, что когда Россия будет разгромлена в этой войне, они потеряют не только свои "теплые" места, но и свои деньги, скорее всего и свободу. Большинству россиян эта война глубоко по барабану. Я не говорю, что это хорошо. Нормальные люди должны были бы возмущаться, возражать, протестовать в меру своих сил и в меру своей смелости. До мобилизации и молодое поколение, и старшее пытались не замечать происходящего", - отметил Эйдман.

Он рассказал, что особенно все по-старому было в Москве. Люди ходили в рестораны и клубы, проводили светские рауты, но внезапно по ним "шарахнула" мобилизация. Тогда в обществе россиян в два раза выросла тревожность. Большинство жителей РФ мечтают о спокойной жизни, обыватели не заражены "ура-патриотизмом", считает Эйдман.

"Если бы этот фашизм был массовым явлением, то Путину и мобилизацию не нужно было бы объявлять. Понадобилось набрать несколько сотен тысяч солдат? Да это по щелчку было бы! Но нет этих тысяч. Они пытались сначала делать контрактную армию. По российским масштабам обещали бешеные деньги, но этот путь выбрали не многие. Власти были вынуждены прибегнуть к принудительной мобилизации, перед которой первым делом они внесли в Уголовный кодекс правки с целью запугать потенциальных призывников, чтобы они с поднятыми руками пошли в военкомат", - отметил социолог.

По словам Эйдмана, все опросы показывают, что чем моложе россияне, тем хуже они относятся к Путину. Все больше жителей РФ наблюдают за новостями о погибших "мобиках" и полном бардаке в армии.

"Переломным моментом может стать ожидаемое падение Херсона. Это очень символично для россиян, потому что им уже внушили: "Вот, мы такие земли плодородные под себя подминаем, такие крупные города берем". И освобождение Херсона украинскими войсками может иметь очень сильный психологический эффект. Взрыв Крымского моста не имел такого эффекта и не мог иметь. Крым уже российскому обывателю давно продали, как и этот мост", - прогнозирует бунт россиян Эйдман.

Ситуация в Херсоне: что известно

Как отметили в Офисе президента Украины, Путин все еще надеется, что оккупанты будут держать Херсон, но они заняты мародерством. Диктатор хочет "сохранить лицо", но он не учел, что рашистам куда важнее грабить и совершать военные преступления.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже 100 тысяч погибших на войне россиян не заставят Кремль о чем-то задуматься. Меэжу тем, в оперативном командовании "Юг" отмечают, что на юге ВСУ удерживают инициативу в развитии событий.

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