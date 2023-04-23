Секретарь СНБО прокомментировал "мирные" инициативы об урегулировании войны, о которых время от времени вспоминают партнеры Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к пророссийским "миротворцам", которые, пренебрегая суверенитетом нашего государства, предлагают сесть за стол переговоров с Россией.

Чиновник отметил в своем Facebok, что враг все еще ставит своей целью уничтожение Украины. Поэтому предложения по мирному урегулированию войны нецелесообразны.

"Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - написал Данилов.

Спорные заявления Запада о мире в Украине

Напомним, что риторика о завершении войны в Украине путем мирных переговоров звучит чаще после предложений со стороны МИД КНР, которое к годовщине полномасштабного вторжения опубликовало свой "мирный план". Соответствующие инициативе в Украине восприняли, как двойную игру в пользу лидера РФ Владимира Путина.

В частности, недавно глава Минобороны Италии упомянул о том, что Украине и РФ следует сесть за стол переговоров. Более того, Гвидо Крозетто не исключил, что посредником в этом вопросе может стать КНР.

Также в конце марта странное заявление сделали власти Венгрии. Там указали, что настаивают на прекращении огня в Украине. Вот только такой тезис глава МИД Петер Сийярто озвучил как раз в пик слухов относительно возможного контрнаступления ВСУ, которое некоторые эксперты прогнозируют на середину лета.

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