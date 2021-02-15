 "Парад пленных" в Донецке в 2014 году / фото соцсети

Конвоиры "ДНР". Чем и как живут сегодня боевики, устроившие "парад пленных" в Донецке в 2014 году

Влад Абрамов
07:40, 15 февраля 2021
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После громкой истории об аресте ветерана АТО Виктории «Фортуны» Котеленец, которую обвиняют в том, что она якобы конвоировала пленных по центру Донецка, УНИАН попытался разыскать реальных боевиков-конвоиров и, с помощью общедоступных систем распознавания, определил тех, кто может был причастен к «параду пленных» в Донецке в августе 2014 года.

Дело Виктории «Фортуны» Котеленец, обвинения в адрес которой строятся на визуальном сходстве с террористкой «ДНР», к сожалению, не первое такое в Украине. И, пожалуй, не последнее. То, что человек похож на кого-то, еще не делает его преступником. Хотя подозреваемым в совершении злодейства – вполне. А это значит, что даже не будучи ни в чем виноватым, вероятность попасть в СИЗО на недели, месяцы, а то и годы – очень велика.

Виктории Котеленец в этом смысле повезло. В начале февраля 2021 года Киевский апелляционный суд отпустил ее из-под стражи под домашний арест.

Возможные свидетели обвинения в адрес «Фортуны», бывшие военнопленные боевиков «ДНР», которые якобы могли опознать в Виктории Котеленец конвоиршу «парада», рассказали УНИАН, что с ними происходило в плену и кто на самом деле устраивал им пытки.

Также известно, что следователи в деле «Фортуны» отталкиваются от портретной экспертизы.  Мол, Виктория похожа на одну из конвоирш «парада пленных» в Донецке в 2014 году. Однако ее адвокат Виталий Цокур отмечает, что даже эксперт соглашается: у конвоира с многочисленных фото и видео  и «Фортуны» «небольшое расхождение в размерах голов».

Защитник Виктории Котеленец говорит, что экспертиза вызывает вопросы, поскольку она слишком усредненная. «Там есть графа с частями лица и их описанием. Например, «ротовая щель» - «прямая» у одной и «прямая» у другой. Или «губы» - «тонкие» у одной и «тонкие» у другой. И так далее», - рассказал он.

По большому счету, под такое описание могут подходить не одна сотня, а то и тысячи девушек. УНИАН же стало любопытно, сколько похожих человек можно найти, прогнав снимки с «парада» через общедоступные системы распознания лиц. А что из этого получилось – читайте ниже.

Конвоирша «на пенсии»

Папка Ольга Сухова

Как УНИАН уже писал ранее, адвокаты Виктории Котеленец, сайт «Миротворец» и активисты, которые проводили свои расследования, утверждают, что блондинка-конвоир, которая шла во главе колонны пленных в Донецке в 2014 году – дончанка Ольга Сухова.

В соцсетях мало фотографий Суховой, свои страницы она закрыла сразу же после новостей об аресте Виктории Котеленец.

Но, к интересу следователей, остались снимки, на которых Сухова гуляет по центру Донецка в компании пророссийских боевиков.

фото соцсети

Супруги Татьяна и Вадим Леоновы одеты «по гражданке», но в сети есть доказательства их службы в формированиях «ДНР» (связаны они и с еще одним конвоиром, но об этом чуть позже).

фото соцсети

Судя по всему, фото Татьяны Леоновой у блокпоста сделано в самом начале оккупации Донбасса. На заднем плане висит не флаг «ДНР», а нечто похоже на псевдоправославную хоругвь, которую использовали бандиты Стрелкова (Гиркина).

фото соцсети

На других снимках, Ольга Сухова обнимается с боевиком Дмитрием Выборным.

фото соцсети
фото соцсети

На своей страничке он скорбит по «боевому товарищу» Денису Гавриленкову (на «Миротворце» - Гавриленко). Цитируем террористический дебют последнего: «В середине апреля, с заходом отряда Стрелкова, Денис поехал в Славянск. Стоял там на первых, еще практически безоружных, блокпостах ополчения. С мая по июль был в «личке» Павла Губарева…».

Возможно, этот «практически безоружный блокпост», на котором на самом деле стояли боевики с автоматами и пулеметом, мы и видим на фото с Татьяной Леоновой, приведенное выше.

Несмотря на то, что Ольга Сухова закрыла свои социальные сети от любопытных глаз, глава ОО «Гідно», эксперт по работе с данными Александр Волошин успел сохранить часть информации. Он рассказывает, что конвоирша «на пенсии» активно интересуется лишь выращиванием клубники. В соцсетях она периодически поливает грязью европейских политиков и обсуждает политические темы в группах «ДНР».

Сухова признается, что безвыездно живет на окраине Донецка в частном секторе. Судя по всему, «минута славы» давно прошла, женщина заперта в мрачной части и без того депрессивного района, единственный праздник в ее ленте – поездка на 9 мая в центр Донецка.

Пестрая компания

Один из конвоиров, шедший в первых рядах «парада» в 2014 году, распознается поисковыми системами как боевик Сергей Смирных с позывным «Бублик».

Сергей Смирных

Сергей Смирных

Сергей Смирных

По информации «Миротворца», бывший житель Макеевки служил в так называемом батальоне Прилепина. Более подробной информации по нему пока нет.

Учитывая, что далеко не все конвоиры «парада пленных» в Донецке «рвались» в первые ряды, кажется, что найти можно лишь «самых известных» боевиков (кто еще остался в живых). Но на самом деле отыскать можно и вторые, и третьи лица. Вот снимки, по которым в системах распознавания лиц можно идентифицировать некоего Костю Савина.

Савин
Савин

Посты этого дончанина в социальных сетях, сделанные в 2013-2014 годах, можно использовать в качестве иллюстраций к учебнику по новейшей истории Украины. 

Сначала парень – участник «антимайдана».

фото соцсети

Позже публикует объявление о наборе боевиков россиянином Стрелковым-Гиркиным и, похоже, присоединяется к бандитской группировке.

фото соцсети

фото соцсети

А дальше его можно «встретить» на одном блокпосту с друзьями Ольги Суховой – Татьяной и Вадимом Леоновыми, о которых УНИАН рассказал выше. На снимке Савин – крайний слева.

фото соцсети

Еще один конвоир «парада» похож на дончанина Никиту Ушакова. Парень не прятался от камер, его фото также можно опознать.

Ушаков

Показательно, что в августе 2015-го он постит у себя в ленте ссылку на видео так называемого парада, и на заставке опознается кадр с его силуэтом. При этом, боевик не находит смелости открыто признаться, что на видео – он.

Стоит обратить внимание, что во время так называемого парада на рукаве Ушакова видна георгиевская лента в форме буквы «v» - один из опознавательных знаков боевиков времен оккупации Славянска.

Позже, на странице Никиты Ушакова в одной из социальных сетей можно найти намеки на то, что он воюет под Широкино.

фото соцсети

Любопытно, что ветеран ДУК ПС и УДА Виктория Котеленец в какой-то момент могла быть от него по другую линию фронта – ее подразделение было в этой части зоны АТО приблизительно в то же время.

По информации «Миротворца», Ушаков был оператором БПЛА в разведроте боевиков.

фото соцсети

На фото – музей Луганского военного авиационного училища, которое, судя по всему, теперь обучает боевиков работе с беспилотниками.

Еще один боевик, который сопровождал пленных в день «парада», распознается поисковыми системами как милиционер-предатель Максим Пузанов. Его сфотографировали возле автобуса, в котором увозили наших парней из центра Донецка в здание СБУ.

Максим Пузанов
Валентин Бурети

На «Миротворце» говорится, что до перехода на сторону оккупантов он служил в Донецком горуправлении, был помощником оперуполномоченного. Находится в розыске.

У вышеупомянутого автобуса в августе 2014 года после «парада» засветился еще один боевик, который опознается поисковыми системами как Валентин Бурети.

На найденных УНИАН его снимках из Славянска весной 2014 года, Бурети «красуется» с георгиевской лентой. 

На более поздних групповых снимках, боевик тоже «обнимается» с оружием.

В ходе поисков, вглядываясь в лица потенциальных преступников, УНИАН не смог обойти вниманием один интересный групповой снимок. Его (в этом практически нет сомнений) сделали на главной площади Донецка после так называемого парада пленных.

Сергей Зивенко, Елена и Михаил Калиберда, Руслан Поспелов

На нем - уже упомянутые Пузанов и Бурети. Крайний справа в верхнем ряду – еще один милиционер-предатель Сергей Зивенко.

На другом снимке, сделанном в другой части той же донецкой площади, предатели Пузанов и Зивенко запечатлены вдвоем.

По информации «Миротворца», до перехода на сторону оккупантов Зивенко был старшим оперуполномоченным Донецкого горотдела. На сегодня находится в розыске.

Славный Славянск

Кроме названных боевиков, на групповом снимке в центре в верхнем ряду - Елена «Леся» Калиберда, бывшая жительница Славянска.

фото соцсети
фото соцсети

По информации «Миротворца», в боевых действиях она принимает участие с начала оккупации, была начальником медпункта. Вместе с боевиками Стрелкова-Гиркина перебралась в Донецк, служила как фельдшер, и.о. начмеда и пр. Но, судя по ее странице в одной из соцсетей, главная ее страсть не медицина, а, скажем так, упражнения на шесте.

фото соцсети

А недавно «Леся» похвасталась в соцсетях российским паспортом. Возможно, как «медик», она будет способствовать распространению в «ДНР» «самой эффективной в мире» вакцины от коронавируса – российской Sputnik V.

Возвращаемся к групповому снимку. Слева от Елены - ее покойный муж Михаил Калиберда, также бывший «герой» из Славянска. Дата его смерти – 01.07.2015 года.

фото соцсети

Последний, кого удалось распознать из этой компании, – Руслан Поспелов из Макеевки.

Один из бывших пленных, которому мы показали его фото, говорит, что Поспелов похож на боевика с позывным «Рулет». Этот террорист отличался жестокостью даже на фоне садистов, которые регулярно избивали украинцев в здании СБУ в Донецке.

Судя по его страничке в одной из социальных сетей, он ведет гражданскую жизнь: вечеринки в кафе, встречи с родней. На сегодня Поспелов находится в розыске, его подозревают в жестоком обращении с пленными, решение суда о разрешении на задержание датировано 20 февраля 2020 года.

На днях на «Миротворце» появилась информация о том, что опознана конвоирша-кинолог, некая Оксана Кожухова.

Оксана Кожухова

Известно, что она была награждена «медалью» «ДНР»: «За оборону Славянска».

Внимательный читатель, пожалуй, уже заметил, что многие деятели, засветившиеся на «параде пленных», как-то связаны со Славянском. И количество отсылок к этому населенному пункту, разумеется, не случайно.

Летом 2014 года остатки боевиков Стрелкова-Гиркина еще находились в начале «пищевой цепочки» в длинном ряду боевиков. Но пройдет недолгое время, и они окажутся в застенках у своих же, вместе с террористами из других «батальонов».

«Идея провести так называемый парад прозвучала из уст местных деятелей, а Россия ее снисходительно одобрила. Тогда было модно говорить об «украинском фашизме». Появилась идея, сама по себе страшная: провести такую дичайшую псевдоисторическую аналогию. Для них она была на поверхности. Жуткое зрелище. Но они не осознавали, что это садизм. Они считали, что это их звездный час. Они взяли оружие и из ничего стали «вершителями судеб», людьми, которые могут не только влиять, но и решать вопрос: «Жить или умереть», - рассказывает Игорь Козловский, бывший узник так называемой «ДНР». - Уже позже я встречал боевиков в местах не столь отдаленных. Они продолжали с гордостью говорить: «Мы – «Восток» или «Мы – «Спарта», нас вытянут». И эта псевдогордость давала им ощущение своей значимости. А сейчас многие из них пытаются доказать, что они участвовали в боевых действиях и слышат: «Вас в списках нет»».

Похож на преступника, но не в розыске

Если вышеописанные люди не просто похожи на террористов, имеются доказательства их преступной деятельности, а кое-кто из них даже находится в розыске, то история харьковчанина Антона Мурашко выбивается из общей канвы. Сайт «Миротворец» называет его одним из конвоиров «парада пленных» в августе 2014 года. Внешнее сходство с террористом, замеченным в Донецке на «параде» семь лет назад, практически не вызывает сомнений. В августе 2014-го этот мужчина мог быть в первых рядах конвоиров с винтовкой в руках. Остались фотоснимки с нескольких ракурсов.

Мурашко / скрин видео
Мурашко / скрин видео
Мурашко / фото соцсети

Но «военная» карьера у этого «героя» не задалась. Судя по его странице, он не остался в Донецке, не сделал ни одного селфи из окопа, не отметился на фоне ДАП. Уже осенью 2014 года он гулял по Святогорску, заезжал в Харьков, после чего отправился в Москву.

фото соцсети
фото соцсети

фото соцсети

В его соцсетях множество антиукраинских и откровенно сепаратистских постов.

Через некоторое время он вернулся в Украину. В суд его вызвали в 2019 году. Причем, следователей заинтересовали не его откровенно сепаратистские взгляды и «парад». Судебное разбирательство было связано с неуплатой алиментов.

Любопытно, что даже по этому делу разыскать Мурашко представителям власти не удалось. Во всяком случае, из рапорта Холодногорского отделения полиции ГУНП в Харьковской области следует, что фигурант не проживает по месту регистрации пять лет.

Вместе с тем, инспектор «Центра пробации» поговорила с соседями, и те рассказали, что 44-летний мужчина живет у матери.

Другими словами, даже учитывая, что Мурашко особо не скрывается, спокойно разгуливает по Харькову (посещал похороны мэра города Геннадия Кернеса) и активничает в соцсетях, правоохранители не могут его найти даже по делу об алиментах.

Кроме этого, столяр-мебельщик постоянно выкладывает фото своих работ, хвастается, что делал мебель для ХОГА.

Можно было бы предположить, что Мурашко прошел через программу СБУ для боевиков «Тебя ждут дома» и сотрудничает со следствием. Но эта программа не распространяется на тех, кто участвовал в пытках. А то, что именно так нужно квалифицировать так называемый парад, не вызывает сомнений. 

«Мы будем ходить на могилы этих негодяев»

Бывшие пленные боевиков «ДНР» утверждают, что запомнили не только позывные, но и лица своих палачей, охранников. К сожалению, на сегодня они разуверились в том, что террористы будут наказаны.

«Эта тема уже никому не интересна. Даже бывшим пленным, за редким исключением. Фотографий подозреваемых – много, а результата нет. Напишите лучше, чтобы бойцам моей группы не мешали работать. И тогда мы просто будем ходить на могилы этих негодяев», - рассказал нам один из офицеров ВСУ, который вернулся в строй после плена. 

Запрос с собранной информацией УНИАН отправил следователю, который ведет дело Виктории «Фортуны» Котеленец. Надеемся получить от Национальной полиции Украины информацию по идентификации конвоиров «парада пленных» в Донецке.

Влад Абрамов

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