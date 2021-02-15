Конвоиры "ДНР". Чем и как живут сегодня боевики, устроившие "парад пленных" в Донецке в 2014 году

После громкой истории об аресте ветерана АТО Виктории «Фортуны» Котеленец, которую обвиняют в том, что она якобы конвоировала пленных по центру Донецка, УНИАН попытался разыскать реальных боевиков-конвоиров и, с помощью общедоступных систем распознавания, определил тех, кто может был причастен к «параду пленных» в Донецке в августе 2014 года.

Дело Виктории «Фортуны» Котеленец, обвинения в адрес которой строятся на визуальном сходстве с террористкой «ДНР», к сожалению, не первое такое в Украине. И, пожалуй, не последнее. То, что человек похож на кого-то, еще не делает его преступником. Хотя подозреваемым в совершении злодейства – вполне. А это значит, что даже не будучи ни в чем виноватым, вероятность попасть в СИЗО на недели, месяцы, а то и годы – очень велика.

Виктории Котеленец в этом смысле повезло. В начале февраля 2021 года Киевский апелляционный суд отпустил ее из-под стражи под домашний арест.

Возможные свидетели обвинения в адрес «Фортуны», бывшие военнопленные боевиков «ДНР», которые якобы могли опознать в Виктории Котеленец конвоиршу «парада», рассказали УНИАН, что с ними происходило в плену и кто на самом деле устраивал им пытки.

Также известно, что следователи в деле «Фортуны» отталкиваются от портретной экспертизы. Мол, Виктория похожа на одну из конвоирш «парада пленных» в Донецке в 2014 году. Однако ее адвокат Виталий Цокур отмечает, что даже эксперт соглашается: у конвоира с многочисленных фото и видео и «Фортуны» «небольшое расхождение в размерах голов».

Защитник Виктории Котеленец говорит, что экспертиза вызывает вопросы, поскольку она слишком усредненная. «Там есть графа с частями лица и их описанием. Например, «ротовая щель» - «прямая» у одной и «прямая» у другой. Или «губы» - «тонкие» у одной и «тонкие» у другой. И так далее», - рассказал он.

По большому счету, под такое описание могут подходить не одна сотня, а то и тысячи девушек. УНИАН же стало любопытно, сколько похожих человек можно найти, прогнав снимки с «парада» через общедоступные системы распознания лиц. А что из этого получилось – читайте ниже.

Конвоирша «на пенсии»

Как УНИАН уже писал ранее, адвокаты Виктории Котеленец, сайт «Миротворец» и активисты, которые проводили свои расследования, утверждают, что блондинка-конвоир, которая шла во главе колонны пленных в Донецке в 2014 году – дончанка Ольга Сухова.

В соцсетях мало фотографий Суховой, свои страницы она закрыла сразу же после новостей об аресте Виктории Котеленец.

Но, к интересу следователей, остались снимки, на которых Сухова гуляет по центру Донецка в компании пророссийских боевиков.

Супруги Татьяна и Вадим Леоновы одеты «по гражданке», но в сети есть доказательства их службы в формированиях «ДНР» (связаны они и с еще одним конвоиром, но об этом чуть позже).

Судя по всему, фото Татьяны Леоновой у блокпоста сделано в самом начале оккупации Донбасса. На заднем плане висит не флаг «ДНР», а нечто похоже на псевдоправославную хоругвь, которую использовали бандиты Стрелкова (Гиркина).

На других снимках, Ольга Сухова обнимается с боевиком Дмитрием Выборным.

На своей страничке он скорбит по «боевому товарищу» Денису Гавриленкову (на «Миротворце» - Гавриленко). Цитируем террористический дебют последнего: «В середине апреля, с заходом отряда Стрелкова, Денис поехал в Славянск. Стоял там на первых, еще практически безоружных, блокпостах ополчения. С мая по июль был в «личке» Павла Губарева…».

Возможно, этот «практически безоружный блокпост», на котором на самом деле стояли боевики с автоматами и пулеметом, мы и видим на фото с Татьяной Леоновой, приведенное выше.

Несмотря на то, что Ольга Сухова закрыла свои социальные сети от любопытных глаз, глава ОО «Гідно», эксперт по работе с данными Александр Волошин успел сохранить часть информации. Он рассказывает, что конвоирша «на пенсии» активно интересуется лишь выращиванием клубники. В соцсетях она периодически поливает грязью европейских политиков и обсуждает политические темы в группах «ДНР».

Сухова признается, что безвыездно живет на окраине Донецка в частном секторе. Судя по всему, «минута славы» давно прошла, женщина заперта в мрачной части и без того депрессивного района, единственный праздник в ее ленте – поездка на 9 мая в центр Донецка.

Пестрая компания

Один из конвоиров, шедший в первых рядах «парада» в 2014 году, распознается поисковыми системами как боевик Сергей Смирных с позывным «Бублик».

По информации «Миротворца», бывший житель Макеевки служил в так называемом батальоне Прилепина. Более подробной информации по нему пока нет.

Учитывая, что далеко не все конвоиры «парада пленных» в Донецке «рвались» в первые ряды, кажется, что найти можно лишь «самых известных» боевиков (кто еще остался в живых). Но на самом деле отыскать можно и вторые, и третьи лица. Вот снимки, по которым в системах распознавания лиц можно идентифицировать некоего Костю Савина.

Посты этого дончанина в социальных сетях, сделанные в 2013-2014 годах, можно использовать в качестве иллюстраций к учебнику по новейшей истории Украины.

Сначала парень – участник «антимайдана».

Позже публикует объявление о наборе боевиков россиянином Стрелковым-Гиркиным и, похоже, присоединяется к бандитской группировке.

А дальше его можно «встретить» на одном блокпосту с друзьями Ольги Суховой – Татьяной и Вадимом Леоновыми, о которых УНИАН рассказал выше. На снимке Савин – крайний слева.

Еще один конвоир «парада» похож на дончанина Никиту Ушакова. Парень не прятался от камер, его фото также можно опознать.

Показательно, что в августе 2015-го он постит у себя в ленте ссылку на видео так называемого парада, и на заставке опознается кадр с его силуэтом. При этом, боевик не находит смелости открыто признаться, что на видео – он.

Стоит обратить внимание, что во время так называемого парада на рукаве Ушакова видна георгиевская лента в форме буквы «v» - один из опознавательных знаков боевиков времен оккупации Славянска.

Позже, на странице Никиты Ушакова в одной из социальных сетей можно найти намеки на то, что он воюет под Широкино.

Любопытно, что ветеран ДУК ПС и УДА Виктория Котеленец в какой-то момент могла быть от него по другую линию фронта – ее подразделение было в этой части зоны АТО приблизительно в то же время.

По информации «Миротворца», Ушаков был оператором БПЛА в разведроте боевиков.

На фото – музей Луганского военного авиационного училища, которое, судя по всему, теперь обучает боевиков работе с беспилотниками.

Еще один боевик, который сопровождал пленных в день «парада», распознается поисковыми системами как милиционер-предатель Максим Пузанов. Его сфотографировали возле автобуса, в котором увозили наших парней из центра Донецка в здание СБУ.

На «Миротворце» говорится, что до перехода на сторону оккупантов он служил в Донецком горуправлении, был помощником оперуполномоченного. Находится в розыске.

У вышеупомянутого автобуса в августе 2014 года после «парада» засветился еще один боевик, который опознается поисковыми системами как Валентин Бурети.

На найденных УНИАН его снимках из Славянска весной 2014 года, Бурети «красуется» с георгиевской лентой.

На более поздних групповых снимках, боевик тоже «обнимается» с оружием.

В ходе поисков, вглядываясь в лица потенциальных преступников, УНИАН не смог обойти вниманием один интересный групповой снимок. Его (в этом практически нет сомнений) сделали на главной площади Донецка после так называемого парада пленных.

На нем - уже упомянутые Пузанов и Бурети. Крайний справа в верхнем ряду – еще один милиционер-предатель Сергей Зивенко.

На другом снимке, сделанном в другой части той же донецкой площади, предатели Пузанов и Зивенко запечатлены вдвоем.

По информации «Миротворца», до перехода на сторону оккупантов Зивенко был старшим оперуполномоченным Донецкого горотдела. На сегодня находится в розыске.

Славный Славянск

Кроме названных боевиков, на групповом снимке в центре в верхнем ряду - Елена «Леся» Калиберда, бывшая жительница Славянска.

По информации «Миротворца», в боевых действиях она принимает участие с начала оккупации, была начальником медпункта. Вместе с боевиками Стрелкова-Гиркина перебралась в Донецк, служила как фельдшер, и.о. начмеда и пр. Но, судя по ее странице в одной из соцсетей, главная ее страсть не медицина, а, скажем так, упражнения на шесте.

А недавно «Леся» похвасталась в соцсетях российским паспортом. Возможно, как «медик», она будет способствовать распространению в «ДНР» «самой эффективной в мире» вакцины от коронавируса – российской Sputnik V.

Возвращаемся к групповому снимку. Слева от Елены - ее покойный муж Михаил Калиберда, также бывший «герой» из Славянска. Дата его смерти – 01.07.2015 года.

Последний, кого удалось распознать из этой компании, – Руслан Поспелов из Макеевки.

Один из бывших пленных, которому мы показали его фото, говорит, что Поспелов похож на боевика с позывным «Рулет». Этот террорист отличался жестокостью даже на фоне садистов, которые регулярно избивали украинцев в здании СБУ в Донецке.

Судя по его страничке в одной из социальных сетей, он ведет гражданскую жизнь: вечеринки в кафе, встречи с родней. На сегодня Поспелов находится в розыске, его подозревают в жестоком обращении с пленными, решение суда о разрешении на задержание датировано 20 февраля 2020 года.

На днях на «Миротворце» появилась информация о том, что опознана конвоирша-кинолог, некая Оксана Кожухова.

Известно, что она была награждена «медалью» «ДНР»: «За оборону Славянска».

Внимательный читатель, пожалуй, уже заметил, что многие деятели, засветившиеся на «параде пленных», как-то связаны со Славянском. И количество отсылок к этому населенному пункту, разумеется, не случайно.

Летом 2014 года остатки боевиков Стрелкова-Гиркина еще находились в начале «пищевой цепочки» в длинном ряду боевиков. Но пройдет недолгое время, и они окажутся в застенках у своих же, вместе с террористами из других «батальонов».

«Идея провести так называемый парад прозвучала из уст местных деятелей, а Россия ее снисходительно одобрила. Тогда было модно говорить об «украинском фашизме». Появилась идея, сама по себе страшная: провести такую дичайшую псевдоисторическую аналогию. Для них она была на поверхности. Жуткое зрелище. Но они не осознавали, что это садизм. Они считали, что это их звездный час. Они взяли оружие и из ничего стали «вершителями судеб», людьми, которые могут не только влиять, но и решать вопрос: «Жить или умереть», - рассказывает Игорь Козловский, бывший узник так называемой «ДНР». - Уже позже я встречал боевиков в местах не столь отдаленных. Они продолжали с гордостью говорить: «Мы – «Восток» или «Мы – «Спарта», нас вытянут». И эта псевдогордость давала им ощущение своей значимости. А сейчас многие из них пытаются доказать, что они участвовали в боевых действиях и слышат: «Вас в списках нет»».

Похож на преступника, но не в розыске

Если вышеописанные люди не просто похожи на террористов, имеются доказательства их преступной деятельности, а кое-кто из них даже находится в розыске, то история харьковчанина Антона Мурашко выбивается из общей канвы. Сайт «Миротворец» называет его одним из конвоиров «парада пленных» в августе 2014 года. Внешнее сходство с террористом, замеченным в Донецке на «параде» семь лет назад, практически не вызывает сомнений. В августе 2014-го этот мужчина мог быть в первых рядах конвоиров с винтовкой в руках. Остались фотоснимки с нескольких ракурсов.

Но «военная» карьера у этого «героя» не задалась. Судя по его странице, он не остался в Донецке, не сделал ни одного селфи из окопа, не отметился на фоне ДАП. Уже осенью 2014 года он гулял по Святогорску, заезжал в Харьков, после чего отправился в Москву.

В его соцсетях множество антиукраинских и откровенно сепаратистских постов.

Через некоторое время он вернулся в Украину. В суд его вызвали в 2019 году. Причем, следователей заинтересовали не его откровенно сепаратистские взгляды и «парад». Судебное разбирательство было связано с неуплатой алиментов.

Любопытно, что даже по этому делу разыскать Мурашко представителям власти не удалось. Во всяком случае, из рапорта Холодногорского отделения полиции ГУНП в Харьковской области следует, что фигурант не проживает по месту регистрации пять лет.

Вместе с тем, инспектор «Центра пробации» поговорила с соседями, и те рассказали, что 44-летний мужчина живет у матери.

Другими словами, даже учитывая, что Мурашко особо не скрывается, спокойно разгуливает по Харькову (посещал похороны мэра города Геннадия Кернеса) и активничает в соцсетях, правоохранители не могут его найти даже по делу об алиментах.

Кроме этого, столяр-мебельщик постоянно выкладывает фото своих работ, хвастается, что делал мебель для ХОГА.

Можно было бы предположить, что Мурашко прошел через программу СБУ для боевиков «Тебя ждут дома» и сотрудничает со следствием. Но эта программа не распространяется на тех, кто участвовал в пытках. А то, что именно так нужно квалифицировать так называемый парад, не вызывает сомнений.

«Мы будем ходить на могилы этих негодяев»

Бывшие пленные боевиков «ДНР» утверждают, что запомнили не только позывные, но и лица своих палачей, охранников. К сожалению, на сегодня они разуверились в том, что террористы будут наказаны.

«Эта тема уже никому не интересна. Даже бывшим пленным, за редким исключением. Фотографий подозреваемых – много, а результата нет. Напишите лучше, чтобы бойцам моей группы не мешали работать. И тогда мы просто будем ходить на могилы этих негодяев», - рассказал нам один из офицеров ВСУ, который вернулся в строй после плена.

Запрос с собранной информацией УНИАН отправил следователю, который ведет дело Виктории «Фортуны» Котеленец. Надеемся получить от Национальной полиции Украины информацию по идентификации конвоиров «парада пленных» в Донецке.

Влад Абрамов

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