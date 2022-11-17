Генерал подчеркнул, что польская ПВО также должна защищать часть территории Украины.

Генерал польской армии Роман Полко, который является членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте, заявил, что на фоне падения ракет в селе Пшеводув, Варшава должна усилить безопасность воздушного пространства. В частности, Польша должна установить системы противовоздушной обороны на территории Украины.

Как сообщает польское издание Radia ZET, генерал считает, что это позволит обеспечить максимальное противодействие подлету любого типа снарядов уже до достижения им польско-украинской границы. Он подчеркнул, что польская ПВО также должна защищать часть территории Украины.

"Это должно быть закрытие полосы воздушного пространства, выходящей на территорию Украины, и создание системы ПВО. Мы не можем допустить, чтобы польские граждане гибли", – пояснил военный.

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Генерал ожидает введения дополнительных мер противовоздушной обороны на территории Польши, а также усиления мониторинга воздушного пространства и присутствия там боевой авиации.

"Мы должны сообщить России, что Украина и пограничная зона будут постоянно контролироваться альянсом НАТО и российские боевые средства будут сбиты", – считает Полко.

Военный подчеркнул, что "беспрецедентная атака на гражданские объекты и инфраструктуру является основой для того, чтобы НАТО наконец сняло ограничения для Украины и дало ей оружие дальнего радиуса действия".

Падение ракет в Польше: что известно

15 ноября на территории Польши упали две ракеты, в результате чего погибли люди. Отмечается, что инцидент произошел во время массированного обстрела Украины со стороны России.

Минобороны России отрицает принадлежность к ВС РФ ракет, упавших на территории Польши. Информацию о падении ракет в Москве называют "намеренной провокацией с целью эскалации обстановки".

Позже появилась информация, что ракеты могли быть выпущены украинской ПВО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет получить доступ к месту падения ракеты на территории приграничного населенного пункта в Польше для участия в расследовании.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, по предварительным данным, ракета принадлежала ПВО Украины, которая отбивалась от ракетного удара России. Но вины Украины в этом нет. Он подчеркнул, что Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины.

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