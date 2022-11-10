Защитники Украины обезопасили побережье Черного моря, полагает экс-заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Для президента РФ Владимира Путина вывод войск из Херсона - это "серьезное унижение", и отступление сильно ударит по моральному духу российских оккупантов.

Глава России пытается удержать как можно большую часть захваченной территории украинского государства, открывая возможность переговоров, рассказал генерал британской армии, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф Sky News.

"Херсон был первым захваченным городом (во время полномасштабного вторжения РФ в Украину - Ред.). Он (Путин - Ред.) с большой помпой объявил, что следующей будет Херсонская область - и это (вывод войск из Херсона - Ред.) крупное поражение", - сказал генерал.

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По его мнению, благодаря отступлению врагов украинцы обезопасили побережье Черного моря.

"Любая форма отступления, подобная этой, сильно ударит по моральному духу россиян… Так что это совсем не поможет российскому делу. Все это направлено на то, чтобы помочь украинцам", - полагает Ширрефф.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - самые важные новости

Российские захватчики полностью оккупировали Херсон 2 марта 2022 года.

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление. В частности, наши воины продвигались вперед в Херсонской области. По состоянию на 21 октября были освобождены 88 населенных пунктов.

9 ноября командующий оккупационными силами РФ в нашей стране Сергей Суровикин сказал, что захватчики покидают правобережье Херсонской области.

10 числа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился, что с 1 октября в регионе наши защитники освободили территорию площадью свыше тысячи квадратных километров.

В этот же день советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что враг хочет сделать Херсон "городом смерти" - минирует там все, что может, и есть угроза артиллерийских обстрелов.

Ранее Владимир Путин предлагал Украине переговоры, однако утверждал, что во время них Москва не собирается обсуждать судьбу захваченных территорий. Киев, в свою очередь, не собирается вести переговоры с противником, пока тот не покинул всю украинскую территорию.

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