Предварительно сообщается, что есть пострадавшие.

Утром в четверг, 20 июня, на мысе Чауда во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, и поднимается дым.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник, взорвался боекомплект.

"Судя по машинам скорой помощи, там точно есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Видео дня

На месте взрывов засняли столб черного дыма.

Стоит отметить, что многие дроны-камикадзе Shahed российские оккупанты запускают по Украине из мыса Чауда.

Напомним, ранее Начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отмечал на вопрос, почему Силы обороны не бьют по мысу Чауда в оккупированном Крыму, откуда РФ запускает "шахеды" по Украине:

"Такая же ситуация складывается с ОТРК "Искандер-М", например. Это мобильные платформы и, соответственно, определить конкретное место нахождения в конкретный период времени достаточно сложно. В том и смысл этих мобильных платформ, что их сложно подловить. Как и любую систему залпового огня, например. Да, над этим постоянно идет работа. И многое зависит от ситуационной осведомленности".

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