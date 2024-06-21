Пожары замечены в районе зданий, принадлежащих аэродрому, но их назначение неизвестно.

Этой ночью дроны атаковали аэродром в российском Ейске. Зафиксировано несколько очагов возгорания.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Пожары замечены в районе зданий у восточного конца взлетно-посадочной полосы. Они принадлежит аэродрому, но их назначение неизвестно.

Кроме того, был атакован Ильинский НПЗ в Краснодарском крае. "Крымский ветер" указывает также о прилете в районе Волгоградского НПЗ, который принадлежит ПАО Лукойл-Волгограднефтепереработка. По словам местных жителей, в Волгограде этой ночью слышали около 40 взрывов.

В то же время Минобороны РФ заявляет о перехвате более 100 дронов. В частности, 70 БПЛА якобы перехватили над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря и еще 43 - в Волгоградской области. Также утверждается, что были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Атаки на РФ

19 июня раздавались взрывы на ростовских нефтебазах "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом.

За прошедшие сутки спецназовцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

Политолог Тарас Загородний отметил, что украинские дроны бьют по россиянам эффективными санкциями. На этой неделе Служба безопасности взорвала сразу четыре нефтебазы россиян.

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