При этом пока непонятно, это ротационные процессы, или усиление группировки на фронте.

Российские оккупанты в панике стягивают войска на Херсонщину. Потери врага колоссальны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Херсонской ОГА Юрий Соболевский.

По его словам, очевидцы подтверждают движение вражеской техники с восточного направления и Крыма. В то же время Соболевский воздержался от оценки таких действий командования РФ. По его убеждению, ВСУ должны ответить, это подкрепление или ротационные действия противника.

Відео дня:

При этом Соболевский подтвердил информацию о колоссальных потерях оккупантов на Херсонском направлении из-за большого контрнаступления украинских воинов. Пока оперировать конкретными цифрами трудно.

"Цифр, безусловно, нет. Есть информация о том, что их военный госпиталь переполнен. На 90% можно быть уверенным, поскольку доступ туда очень ограничен. Мы понимаем, что они к этому готовились, ведь открыли фактически отдельный госпиталь в Бериславе. Насколько нам известно, там тоже уже аншлаг", - отметил Соболевский.

По его словам, оккупанты продолжают использовать людей как живой щит, именно поэтому призывы к эвакуации были важными.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

Вас также могут заинтересовать новости: