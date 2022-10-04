На левом берегу реки Оскол Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия с российскими оккупантами.
Об этом сказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Осталось еще немного и Харьковщина будет полностью деоккупирована. В ближайшей перспективе Луганщина также должна быть освобождена от оккупантов. На освобожденных территориях сразу восстанавливается полноценная жизнь, службы тянут коммуникации, разминируются территории", - поделился Федоренко.
По словам военного, враг усиливает приоритетные направления резервами вагнеровцев, чеченских боевиков, мобилизованных из "ДНР" и "ЛНР".
"На рубеже, которые являются важными для врага, русские отсылают людей со специальным назначением, которые стоят до последнего, но ВСУ эффективно уничтожают противника независимо от его подготовки", - подчеркнул Федоренко.
Война в Украине
Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны.
На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен. Там им очень сложно. Оккупанты имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.
1 октября украинский флаг взвился в Лимане Однако в городе еще продолжались бои. Сегодня, 2 октября, Лиман был полностью зачищен от русских войск.
Как известно, освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.
По состоянию на 4 октября потери оккупационной армии составляют около 60 800 человек.