По его словам, еще немного и Харьковская область будет полностью деоккупирована.

На левом берегу реки Оскол Вооруженные Силы Украины ведут активные боевые действия с российскими оккупантами.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Осталось еще немного и Харьковщина будет полностью деоккупирована. В ближайшей перспективе Луганщина также должна быть освобождена от оккупантов. На освобожденных территориях сразу восстанавливается полноценная жизнь, службы тянут коммуникации, разминируются территории", - поделился Федоренко.

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По словам военного, враг усиливает приоритетные направления резервами вагнеровцев, чеченских боевиков, мобилизованных из "ДНР" и "ЛНР".

"На рубеже, которые являются важными для врага, русские отсылают людей со специальным назначением, которые стоят до последнего, но ВСУ эффективно уничтожают противника независимо от его подготовки", - подчеркнул Федоренко.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны.

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен. Там им очень сложно. Оккупанты имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

1 октября украинский флаг взвился в Лимане Однако в городе еще продолжались бои. Сегодня, 2 октября, Лиман был полностью зачищен от русских войск.

Как известно, освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.

По состоянию на 4 октября потери оккупационной армии составляют около 60 800 человек.

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