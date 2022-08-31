Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА.

Русские оккупанты предприняли несколько неудачных попыток наступления.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 18.00.

В сообщении сказано, что на Харьковском направлении противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов и поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА". Также отмечается, что враг нанес авиационные удары по району Русских Тишков и совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

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В Генштабе отмечают, что на Славянском направлении огневому воздействию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дубравное. "Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск", - сказано в сообщении.

На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Веселого, Богородичного, Закитного, Григоровки и Спорного и нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Кодеми.

"Силами обороны Украины отбиты попытки наступления противника в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема", - сообщает Генштаб.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

"На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Великая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Перемрги, успеха не имел", - сообщает Генштаб.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов, они задействовали авиацию для ударов у Красного, Дорожнянки и Новоселки.

В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии ряд населенных пунктов, в частности, Николаев, также авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. В Генштабе отмечают, что значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БпЛА.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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