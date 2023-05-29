По словам президента, мир должен видеть, что террор проигрывает.

Сегодня большинство "Шахедов" и ракет сбито, но для России должно быть только поражение в войне.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Сегодня был очень долгий день, и начался этот день очень рано для многих наших людей. Несколько российских террористических атак за сутки. "Шахеды", крылатые ракеты, баллистические. Управляемые авиабомбы. Благодаря нашей ПВО, всем защитникам и защитницам неба, сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней. Только за один день", - подчеркнул президент Украины.

При этом добавил, что большинство "Шахедов" и ракет сбито. "Но каждая такая террористическая атака возвращает нас и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца по пути зла, то есть к своему поражению, потому что у зла не бывает и не может быть другого конца, кроме поражения", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, мир должен видеть, что террор проигрывает, поскольку "Петриоты" в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбитие любых российских ракет. Он отметил, что когда мир увеличивает давление на Россию, в частности санкционный, когда изоляция России-террориста растет, когда какой-либо близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры, то тогда террор проигрывает.

"И конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов. Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими "Петриотами" мы имеем и будем и впредь отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло", - подчеркнул президент Украины.

Обстрел Украины 29 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Российская Федерация осуществила ряд атак по территории Украины.

Ночью противовоздушная оборона уничтожила над Киевом 40 воздушных целей. В Хмельницкой области было попадание в ряд объектов, среди которых - военный. А в Одессе на месте удара начался пожар.

Уже днем российские захватчики запустили по Киевской области 11 ракет "Искандер-М"и" Искандер-К". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что все цели сбили украинские защитники.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых отметил, что роспропаганда неоднократно подчеркивала уникальность ракет "Искандер", что они якобы способны обходить все средства противоракетной обороны. Поэтому для России сегодняшний день стал позором.

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