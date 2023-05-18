Он назвал их бессмысленными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ракетными обстрелами столицы российские власти хотят поднять градус "патриотической истерии" в России.

В микроблоге Twitter Данилов написал, что Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. "Символические места Киева - объекты ракетного обстрела России. Те бессмысленные и супердорогие для России нападения на столицу нужны Кремлю, чтобы поднять градус патриотической истерии внутри страны", - отметил он.

Также секрететар СНБО отметил, что в России развивается процесс уныния и разочарования властью на фоне неудачного российского наступления и неудач на поле боя.

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Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Сегодня начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщил, что с начала мая Россия совершила уже девять атак на столицу. Он назвал их беспрецедентными по своей мощи, интенсивности и разнообразию.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины заявили, что Киев нуждается в большей защите, ведь подвергается атакам чаще всего.

16 мая Россия совершила исключительную по своей плотности атаку на столицу, выпустив 18 ракет различных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы" и С-400.

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