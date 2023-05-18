Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ракетными обстрелами столицы российские власти хотят поднять градус "патриотической истерии" в России.
В микроблоге Twitter Данилов написал, что Киев остается маниакальной и недостижимой целью Путина. "Символические места Киева - объекты ракетного обстрела России. Те бессмысленные и супердорогие для России нападения на столицу нужны Кремлю, чтобы поднять градус патриотической истерии внутри страны", - отметил он.
Также секрететар СНБО отметил, что в России развивается процесс уныния и разочарования властью на фоне неудачного российского наступления и неудач на поле боя.
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
Сегодня начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщил, что с начала мая Россия совершила уже девять атак на столицу. Он назвал их беспрецедентными по своей мощи, интенсивности и разнообразию.
В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины заявили, что Киев нуждается в большей защите, ведь подвергается атакам чаще всего.
16 мая Россия совершила исключительную по своей плотности атаку на столицу, выпустив 18 ракет различных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы" и С-400.