Артиллерийские снаряды изувечили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто.

Российские оккупанты ударили по жилым домам в Никополе на Днепропетровщине, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали", - отметил он.

По словам главы ОВА, еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

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"Артиллерийские снаряды изувечили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто. Обследование территории продолжается", - добавил Лысак.

Ситуация в Днепропетровской области

Днепропетровская область регулярно страдает от обстрелов россиян. Так, в конце марта захватчики атаковали область дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал мужчина и было повреждено учебное заведение.

Также недавно оккупанты ударили дронами по городу Кривой Рог на Днепропетровщине-в городе зафиксировали "прилет".

Как сообщал УНИАН, 27 марта президент Владимир Зеленский посетил Никополь, который постоянно подвергается обстрелам российскими оккупантами.

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