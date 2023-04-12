Российские оккупанты ударили по жилым домам в Никополе на Днепропетровщине, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали", - отметил он.
По словам главы ОВА, еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.
"Артиллерийские снаряды изувечили в городе 13 частных домов, две хозяйственные постройки и авто. Обследование территории продолжается", - добавил Лысак.
Ситуация в Днепропетровской области
Днепропетровская область регулярно страдает от обстрелов россиян. Так, в конце марта захватчики атаковали область дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал мужчина и было повреждено учебное заведение.
Также недавно оккупанты ударили дронами по городу Кривой Рог на Днепропетровщине-в городе зафиксировали "прилет".
Как сообщал УНИАН, 27 марта президент Владимир Зеленский посетил Никополь, который постоянно подвергается обстрелам российскими оккупантами.