Такие мероприятия оккупационные власти проводят в Симферополе.

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты информируют население о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в населенном пункте Чаплинка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур. Кроме того, продолжается поиск оставленных жилых домов для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск.

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Также россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам, проинформировали в Генштабе.

Что происходит в Крыму

По данным Генштаба, в Крыму с 21 ноября начали вручать под подпись повестки о мобилизации.

В разведке считают, что российские оккупанты готовятся к обороне полуострова, строя защитные линии в Джанкойском районе.

Ранее в Совете нацбезопасности сообщили, что в Крыму ликвидировали иранских инструкторов, которые учили оккупантов пилотированию дронами-камикадзе "Шахед-136".

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что российские военные и коллаборанты волнуются, что украинская армия может зайти на территорию Крыма.

Между тем бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что Украина может освободить Крым уже в 2023 году.

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