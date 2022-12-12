По его словам, как минимум до весны украинцы будут в состоянии постоянной перманентной ракетной угрозы.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что еще 9 месяцев назад в РФ перевели производство "калибров" и других крылатых ракет на работу в три смены. Результат этого решения оккупантов появился только сейчас, в декабре.

В эфире "Эспрессо" он напомнил, что еще в марте Генштаб заявлял об увеличении производства ракет.

"Очевидно, что именно сейчас в декабре, за 9 месяцев, такая работа в три смены дала россиянам результат. Если говорить, что в июне-июле мог быть вопрос о том, что вряд ли противник может восстановить запасы своих высокоточных ракет, то сейчас получается, что у них есть возможность буквально "с колес" пополнять свои ракетные арсеналы", - пояснил Киричевский.

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Эксперт отметил, что в ноябре Минобороны Украины заявляло о темпе производства россиян в 120 ракет типа Х-101 за все время войны, а через три недели после этого ГУР называет - вдвое большую. Он добавил, что это может объясняться уточнением данных, которые получила разведка.

"Или же еще более неприятный для нас момент, что противник мог за последние несколько недель ускорить темпы производства. Есть еще тревожная тенденция, что последние два месяца россияне ускорили производство боевых самолетов. До сих пор считалось, что под давлением санкций Россия в принципе не сможет изготавливать военные самолеты, но, к сожалению, немного не так. Выходит за октябрь-ноябрь российский оборонно-промышленный комплекс смог дать армии РФ к десяти самолетов Су-24, также суммарно до десяти самолетов Су-30СМ и Су-35С и даже россияне смогли изготовить аж пять транспортных самолетов Ил-76МД90", - заявил Киричевский.

По его словам, в предыдущие годы российские самолетостроители стабильно срывали графики поставок, но теперь ситуация изменилась. Это касается и изготовления ракет.

"А теперь, если оказывается, что каждая массированная атака для них - два месячных эквивалента производства лишь по ракетах Х-101 и "калибр", то это означает, что россияне имеют запас ракет на 3-5 ракетных обстрелов минимум, и что у них нет факторов, которые могли бы их остановить. Даже, если окажется, что следующий ракетный удар будет совершенно безрезультативным, то все равно противник имеет ресурс для новых атак, и как минимум до весны мы будем в состоянии постоянной перманентной ракетной угрозы", - пояснил Иван Киричевский.

Сколько ракет осталось в РФ: последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что у России осталось ракет еще на три-четыре массированных атаки.

6 декабря министр обороны нашего государства Алексей Резников сказал, что в РФ осталось до 30% ракет "Калибр" от довоенного количества.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 12 декабря сообщили, что Украине грозит еще до пяти волн массированных ракетных ударов со стороны Российской Федерации.

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