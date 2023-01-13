Аэродром, на который прибудет техника, находится на расстоянии около 200 километров от восточной границы страны ЕС и НАТО с нашим государством.

НАТО собирается перебросить несколько самолетов-разведчиков ближе к границе с Украиной в рамках усиления присутствия Альянса на восточном фланге и продолжающейся российской агрессии против Киева.

По данным Tagesschau, технику хотят передислоцировать с немецких баз в Румынию: самолеты прибудут на авиабазу Отопени ориентировочно во вторник, 17 января.

Как отметили в командовании военно-воздушных сил НАТО, решение о передислокации техники было принято в рамках увеличения присутствия Альянса и контроля российской агрессии.

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Румынский аэродром находится на расстоянии около 200 километров от восточной границы страны ЕС и НАТО с нашим государством. Ожидается, что самолеты пробудут там несколько недель.

Модель AWACS была разработана на базе самолетов "Боинг-707". Ее отличительной особенностью является грибовидная радиолокационная структура, которая позволяет распознавать воздушные цели на расстоянии более 400 километров.

Сотрудничество НАТО и Украины - последние договоренности

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения в Украину для продолжения борьбы против российской агрессии.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, Украина обязательно получит танки, боевые или реактивные самолеты (F-15, F-16), а также дальнобойные ракеты для поражения целей на расстоянии в 300 километров (ATACMS).

Также Украина наладила с Альянсом серийное производство 82-мм боеприпасов для минометов. Речь идет о снарядах для поражения живой силы противника на дистанции до 4,5 километров. В госконцерне уверяют, что новые снаряды лучше тех, что использовались до сих пор.

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