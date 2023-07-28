На юге идет активная наступательная операция с использованием тяжелой техники, отметил Алексей Гетьман.

Главная задача наступления ВСУ на юге - выход к Азовскому морю. На данный момент первая линия обороны там уже прорвана, и украинские бойцы продолжают продвигаться, отметил военный эксперт Алексей Гетьман.

"Есть все предпосылки, что мы выйдем на вторую линию обороны, и она тоже будет прорвана", - сказал он.

По его словам, на юге идет активная наступательная операция ВСУ с использованием тяжелой техники: в частности, танки до 100 единиц, в том числе Leopard, бронированные машины Bradley.

"У российских военнослужащих панические настроения… Россияне, которые находятся непосредственно на линии фронта, видят, какие силы и средства готовы применить ВСУ, и не скрывают, что им нужно усиливать южное направление… Российские военные прекрасно понимают, что они вряд ли смогут удержать наступление ВСУ", - уверен Гетьман.

ВСУ освободили Старомайорское - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, вечером 27 июля стало известно, что украинские бойцы отбили у россиян село Старомайорское на Шахтерском направлении фронта.

Утром 28 июля появились кадры, как ВСУ освобождали Старомайорское, и информацию подтвердили в Генштабе.

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