В учениях участвовали 120 отдельная бригада теробороны и подчиненные воинские части.

Украинские военные готовятся к возможному новому наступлению войск с территории Беларуси. Накануне 120 отдельная бригада теробороны и подчиненные воинские части провели учения вблизи северной границы Украины.

Как сообщили в Telegram-канале СтратКома ВСУ, в ходе тренировок бойцы выполнили все задачи по отпору наступления противника на определенном участке фронта.

Как подчеркнул заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, также проведена работа над усовершенствованием взаимодействия между низшим и высшим штабами.

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"Группировка сил и средств обороны Киева продолжает системную подготовку к защите северной границы. Накануне завершена совместная штабная тренировка вблизи участка границы с Республикой Беларусь. Проведена работа над усовершенствованием взаимодействия между низшим и высшим штабами. Проверены практические навыки, умения и слаженность действий в работе офицеров управления и подчиненного личного состава", - говорится в сообщении.

Война в Украине: угроза из Беларуси

В субботу, 3 декабря 2022 года, Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что белорусские военные участвуют в военной подготовке российских "мобиков" на полигонах в Беларуси. Публично об этом было объявлено впервые.

1 декабря представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что сейчас на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале, не фиксируется. Хоть угроза применения группировки "Союзного государства" сохраняется, однако у России для этого недостаточно вооружения.

Ранее представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов объяснил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Так страна-агрессор пытается напугать украинцев.

По данным Командования Объединенных сил ВСУ, в Беларуси продолжается накопление, но в случае возрастания военной угрозы, в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств ВСУ.

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