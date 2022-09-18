Россияне выманивают у людей личные данные и в очередной раз обманывают мирное население.

В Мелитополе российские оккупанты хотят хитростью заставить жителей города получить паспорта РФ. Для этого рашисти придумали циничную схему: они обещают людям деньги и выманивают у них личные данные.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Мелитополе родители школьников, которых заставили отдать детей в школы, где сейчас работают российские учителя, не получили выплату в 10 тысяч рублей. Ранее, оккупанты обещали всем такую помощь, если дети будут учиться в школе. Конечно, сначала россияне создали гуманитарный кризис, чтобы заставить людей искать любой возможности чтобы выжить. Но теперь, чтобы получить обещанную выплату, надо подготовить пакет документов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Жители временно оккупированного города, которые хотят получить эти деньги от рашистов, должны написать заявление и подать копии паспортов родителей с другими кодами и свидетельства о рождении ребенка. Также оккупанты требуют предоставить прописку или другую справку, которая подтвердит место проживания семьи.

"Только после этого россияне обещают выплатить средства. Это нужно россиянам, которые пытаются всеми методами собрать персональные данные граждан чтобы повысить темпы принудительной паспортизации. Поэтому следующим этапом для получения соцвыплаты – станет наличие российского паспорта", - добавили в Центре и призвали украинцев отказываться от паспорта РФ и эвакуироваться из оккупированных населенных пунктов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что партизаны из Мелитополя наглядно показали, что ждет всех предателей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: