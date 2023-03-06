Сильную электромагнитную интерференцию сигналов GPS/GLONASS фиксируют на северо-востоке Минска.

27 февраля, после диверсии на территории аэродрома в Мачулищах (Минская область Беларуси) в районе беларуской столицы фиксировали GPS-помехи.

Через несколько дней, 4 марта, помехи вернулись. Вполне возможно, что для защиты от дронов были включены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает проект Motolko Help.

"Редакция обратила внимание, что на северо-востоке Минска вновь, после продолжительной паузы, наблюдается сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS. Иными словами, на карте точности GPS-координат видно, что в районе Минска опять начались помехи в работе навигационных систем. То есть координаты, которые, к примеру, самолет получает по GPS/GLONASS, не совпадают с его реальным местоположением", – говорится в сообщении.

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На иллюстративной карте Мачулищи будто находятся вне зоны, однако это не исключает, что РЕБ использовали именно тут.

"Карта строится на основе данных от гражданских самолетов, в первую очередь тех, что летят на низкой высоте. В связи с этим наиболее полные данные получают из сектора в районе Национального аэропорта "Минск", где самолеты взлетают и заходят на посадку. Над Мачулищами же, если самолеты и пролетают, то на эшелонах выше зоны действия РЭБ. А гражданская малая авиация перебазирована в феврале 2023 из Мачулищей на другие аэродромы Беларуси", – объясняет проект.

Также помехи могут свидетельствовать о том, что РЭБ работает на территории командного центра беларуской группировки ВС РФ "Площадка 400. Купол" (около аэропорта "Минск").

"Там установлена система РЭБ, которая работала с марта 22-го до отступления ВС РФ с Киевского направления. Текущие помехи могут свидетельствовать, что РЭБ на Куполе заработала вновь", – пишет Motolko Help.

Диверсия на аэродроме Мачулищи - что известно

26 февраля в результате атаки дроном был поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У, находившийся на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. СБУ публиковала уникальное видео с того самого дрона.

А-50У покинул территорию Беларуси спустя несколько дней. Предполагается, что борт отправился на ремонт в РФ.

Теперь взлеты российских истребителей МиГ-31К проходят без ДРЛО А-50У. Эксперты отмечают, что россияне не решаются отправить еще один такой самолет в Беларусь, поскольку боятся потерять его. Всего у РФ есть 9 таких самолетов, 6 из них, как предполагается, работоспособны.

После диверсии беларуские силовики проводят массовые обыски. Они нацелены на людей, которых правоохранители преследовали по административно-политическим статьям в течение последних нескольких лет.

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