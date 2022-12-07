Отмечается, что сейчас в Украине нет необходимости во всеобщей мобилизации женщин.

В Украине еще в октябре приняли закон, согласно которому женщины могут добровольно становиться на воинский учет. Однако есть исключения: женщины с медицинской профессией должны сделать это обязательно.

Вместе с тем, как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в комментарии "НВ", сейчас в Украине нет необходимости во всеобщей мобилизации женщин.

"Женщины могут быть мобилизованы только по собственному желанию. У нас проходит службу очень много военнослужащих-женщин. В процентном соотношении к войне их было гораздо больше, где - то до 10%, возможно, даже больше", - отметил он.

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Сейчас женщины преимущественно служат на руководящих должностях, поскольку пришли на службу до 2022 года.

"В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в Вооруженные силы. Если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины - командиры боевых машин и командиры взводов артиллерийских батарей и тому подобное", - пояснил Горбач.

Вместе с тем существует список профессий, соответствующих боевым специальностям, но женщины с ними могут мобилизоваться только по собственному желанию.

А вот женщины-медработники, профессии которых указаны в приложении к закону, должны стать на воинский учет. Однако это не значит, что они обязательно будут мобилизованы в армию.

Специальности женщин, которые должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы в Украине

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

Мобилизация в Украине: что известно

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение. Тогда же была объявлена и всеобщая мобилизация. Сейчас они действуют до 19 февраля 2023 года.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию. Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

Ранее украинская парамедик рассказала, к чему надо быть готовым женщинам, которые решили идти в ВСУ.

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