Президент считает, что Путин слишком любит свою жизнь.

Если Путин не прекратит угрожать ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизни.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. "Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - сказал он.

Также Зеленский считает опасными близких к Путину людей, которые поднимают "ядерную" тему. "Опасным является то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная, и более информационная", - добавил президент.

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Глава государства не считает, что сейчас Путин готов применить ядерное оружие, потому что диктатор очень любит свою жизнь.

"Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в XXI веке начал полномасштабную войну против своего соседа", - подчеркнул он.

Ядерные угрозы России: что известно

Прошлой осенью Путин во время объявления частичной мобилизации в РФ заявил, что объявил, что они "используют все имеющиеся средства" в случае угрозы целостности страны.

В марте он заявил, что на территории Беларуси разместят их тактическое ядерное оружие. Уже 16 июня диктатор сказал, что первые ядерные заряды уже доставили в Беларусь.

Кроме российских пропагандистов, которые постоянно угрожают западным странам "миром в труху", ядерные угрозы звучали от бывшего президента Дмитрия Медведева и представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что есть угроза применения Россией тактического ядерного оружия.

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