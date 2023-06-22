Если Путин не прекратит угрожать ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизни.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. "Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", - сказал он.
Также Зеленский считает опасными близких к Путину людей, которые поднимают "ядерную" тему. "Опасным является то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие. Но все это опасность более политическая, и более медийная, и более информационная", - добавил президент.
Глава государства не считает, что сейчас Путин готов применить ядерное оружие, потому что диктатор очень любит свою жизнь.
"Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в XXI веке начал полномасштабную войну против своего соседа", - подчеркнул он.
Ядерные угрозы России: что известно
Прошлой осенью Путин во время объявления частичной мобилизации в РФ заявил, что объявил, что они "используют все имеющиеся средства" в случае угрозы целостности страны.
В марте он заявил, что на территории Беларуси разместят их тактическое ядерное оружие. Уже 16 июня диктатор сказал, что первые ядерные заряды уже доставили в Беларусь.
Кроме российских пропагандистов, которые постоянно угрожают западным странам "миром в труху", ядерные угрозы звучали от бывшего президента Дмитрия Медведева и представительницы МИД РФ Марии Захаровой.
Недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что есть угроза применения Россией тактического ядерного оружия.