Лимано-Купянское направление бьет рекорды по количеству артиллерийских обстрелов РФ несколько недель подряд.

Воины ГПСУ приняли бой с российскими оккупантами на Купянском направлении, и для врага боестолкновения закончились полным фиаско.

Пограничная служба опубликовала в Telegram кадры боев, в результате боестолкновений вражеские войска "взлетели в небо" вместе со своей техникой.

"На три вещи можно смотреть вечно: на огонь, на воду и на то, как горит техника российских оккупантов вместе с ними", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в течение недели на Купянском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили, а артиллеристы 92-й бригады ВСУ успешно уничтожили 8 мест расположения российских оккупационных войск, 2 вражеских грузовика Урал, 1 систему залпового огня БМ-21 "Град" и минометный расчет. Уничтожен также расчет БПЛА противника.

По информации военных, Лимано-Купянское направление остается одним из самых горячих и бьет рекорды по количеству артиллерийских обстрелов РФ несколько недель подряд. В боях на указанном участке фронта Россия использует в основном штатные подразделения российско-оккупационного войска.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый замечал, что на Купянском направлении оккупанты действуют более осторожно, а не как на Бахмутском направлении, где бывшие узники из ЧВК "Вагнер" атакуют фактически непрерывно: "Здесь они пытаются проводить разведку, наносят массированные артиллерийские удары, и потери здесь намного меньше, чем на направлении Бахмута. Поэтому прогресса они также не имеют".

Война в Украине - последние данные

Эпицентрами адских боев остаются Белогоровка, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

При этом, по информации Института изучения войны, в течение последней недели рашистам удалось захватить 5% Бахмута, ныне оккупировано 65% территории города.

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