Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, отметила Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения.

Об этом пишет DW.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она журналистам. Відео дня:

Сейчас Украина защищает свободу и мир Европы.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава германского МИД.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Сегодня вечером Генштаб отчитался об отражении врага на всех направлениях на востоке.

По мнению экспертов Conflict Intelligence Team, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

В течение суток украинские защитники нанесли новые точные удары по инфраструктуре врага на юге. Эксперт Олег Жданов считает, что полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку противника на северную и южную компоненту.

Нынешняя осень будет решающей в российско-украинской войне, сказал представитель разведки. Но боевые действия продолжаться и в непогоду – поздней осенью и зимой. В то же время некоторые аналитики допускают, что новый "виток" войны может начаться весной, когда Путин соберет нужное количество живой силы.

ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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