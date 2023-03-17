Спикер МУС отметил, что эту ситуацию попытаются решить другим образом.

Международный уголовный суд (МУС) не может проводить заседания по делу российского президента Владимира Путина до его ареста.

Об этом сообщил спикер МКС Эль Абдаллы в эфире телемарафона. Вопрос хотят решить за счет сотрудничества с другими странами.

"Мы не можем проводить слушания в отсутствие человека. Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы постараемся решить это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения" , - отметил он.

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По словам Абдаллы, ордер дает возможность Украине требовать провести арест Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского устава.

Ордер МУС на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей на территорию РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой выдачу ордера, а пресс-секретарь МИД России Мария Захарова - что Москва не сотрудничает с этим судом и его решения не имеют никакого значения.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело в Международном уголовном суде, по которому выдано ордер на арест Путина, имеет реальную перспективу.

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