Международный уголовный суд (МУС) не может проводить заседания по делу российского президента Владимира Путина до его ареста.
Об этом сообщил спикер МКС Эль Абдаллы в эфире телемарафона. Вопрос хотят решить за счет сотрудничества с другими странами.
"Мы не можем проводить слушания в отсутствие человека. Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы постараемся решить это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения" , - отметил он.
По словам Абдаллы, ордер дает возможность Украине требовать провести арест Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского устава.
Ордер МУС на арест Путина
17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей на территорию РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой выдачу ордера, а пресс-секретарь МИД России Мария Захарова - что Москва не сотрудничает с этим судом и его решения не имеют никакого значения.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что дело в Международном уголовном суде, по которому выдано ордер на арест Путина, имеет реальную перспективу.