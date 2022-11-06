В России летный состав, особенно дальней авиации, выпускают на боевое дежурство для выполнения задач только в понедельник, когда они отоспались.
Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал в эфире информационного телемарафона, объясняя, почему Россия массированно обстреливает города Украины именно в понедельники.
"Летный состав, особенно дальней авиации Ту- 95, Ту-160, их так выпускают на боевые дежурства для выполнения задач - потому они в воскресенье отсыпаются, а с понедельника с утра начинают работу", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что такие массированные удары по территории Украины бывают в случае, когда мы слышим какие-то предложения к переговорам, например, от Макрона либо Эрдогана. Тогда Россия "как страна террорист ракетами продтверждает свои требования".
Свитан сказал, что поскольку последние два-три дня таких требований к переговорам не было слышно, то он не думает, что завтра будет массированная ракетная атака по Украине.
При этом эксперт добавил, что не исключен обстрел ракетами С 300, который постоянно происходит, по нескольким городам - Николаев, Никополь, Запорожье, Харьков и ближайшие к фронту города на глубину 100 километров.
Массированные обстрелы Украины
Как известно, российская армия систематически бьет по объектам критической инфраструктуры Украины.
В результате таких атак уже разрушена треть электростанций, а также повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Власти призывают граждан экономить электроэнергию и осознанно пользоваться элетроприборами, особенно в пиковые часы. Кроме того, в Украине ввели почасовые отключения света для сбалансированного функционирования энергосистемы.
Как известно, Украина уже договорились с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.
В НЭК "Укрэнерго" говорят, что призыв экономить электроэнергию будет актуальным весь отопительный сезон.