Она использует обстрелы как подтверждение своих требований в переговорах.

В России летный состав, особенно дальней авиации, выпускают на боевое дежурство для выполнения задач только в понедельник, когда они отоспались.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал в эфире информационного телемарафона, объясняя, почему Россия массированно обстреливает города Украины именно в понедельники.

"Летный состав, особенно дальней авиации Ту- 95, Ту-160, их так выпускают на боевые дежурства для выполнения задач - потому они в воскресенье отсыпаются, а с понедельника с утра начинают работу", - сказал он.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что такие массированные удары по территории Украины бывают в случае, когда мы слышим какие-то предложения к переговорам, например, от Макрона либо Эрдогана. Тогда Россия "как страна террорист ракетами продтверждает свои требования".

Свитан сказал, что поскольку последние два-три дня таких требований к переговорам не было слышно, то он не думает, что завтра будет массированная ракетная атака по Украине.

При этом эксперт добавил, что не исключен обстрел ракетами С 300, который постоянно происходит, по нескольким городам - Николаев, Никополь, Запорожье, Харьков и ближайшие к фронту города на глубину 100 километров.

Массированные обстрелы Украины

Как известно, российская армия систематически бьет по объектам критической инфраструктуры Украины.

В результате таких атак уже разрушена треть электростанций, а также повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Власти призывают граждан экономить электроэнергию и осознанно пользоваться элетроприборами, особенно в пиковые часы. Кроме того, в Украине ввели почасовые отключения света для сбалансированного функционирования энергосистемы.

Как известно, Украина уже договорились с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

В НЭК "Укрэнерго" говорят, что призыв экономить электроэнергию будет актуальным весь отопительный сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: