РФ за сутки может подготовить к применению от 5 до 7 ракет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что массированные ракетные атаки РФ по Украине не закончатся. В интервью УНИАН он поделился пугающим прогнозом и прокомментировал слова главы ГУР Кирилла Буданова о "2-3 ракетных атаках".

"Эти 2-3 раза никогда не закончатся. Поскольку в России есть производство ракет. Кирилл Буданов говорит в данном случае о том, что Россия получила достаточный запас еще со времен Советского Союза по ракетному вооружению. У нее склады, центры хранения до 2022 года ломились, но не все ракеты хранились в идеальных условиях. И многие из них, которые есть в наличии, это не десятки, это сотни ракет, находятся в непригодном для применения состоянии. Такая ракета может взорваться во время пуска. Сейчас у них ведется работа над доработкой этих ракет – техническое обслуживание, ремонт. Боеготовых ракет действительно ограниченное количество. И даже пригодные к применению ракеты, когда они снимаются с хранения, должны пройти определенное техническое обслуживание", - отметил Коваленко.

Он также рассказал, что РФ за сутки может подготовить к применению от 5 до 7 ракет. То есть для формирования боекомплекта для массированного ракетного удара с прорывом противовоздушной обороны рашистам нужно примерно 1,5-2 недели.

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Оккупанты хотят повышать эффективность прорыва ПВО. Однако Коваленко вспомнил, как в Одессе ракета Х-59 прорвала ПВО и ударила по пляжу, разрушив туалет. Едва ли такой прорыв можно назвать эффективным.

"Но в целом эффективность такого прорыва оказалась нулевой. И это касается того запаса, который у них есть в наличии. Теперь отталкиваемся от того, что он когда-нибудь закончится. В ближайшее время он как раз закончится. И они остаются на уровне своего собственного производства. И от этого в дальнейшем будет зависеть, когда они смогут подготовить боекомплект для нанесения массированного удара по Украине. Это уже будут не 1,5-2 недели. Это будут уже 3-4 недели, возможно, месяц. В перспективе мы должны говорить о том, что ракетные угрозы не уменьшатся. Массированные удары, если они будут соответствовать их тактике ведения войны против Украины, террористические атаки, продолжатся в дальнейшем. Будут исключительно расти сроки между этими массированными ударами", - резюмировал Коваленко.

Ракетные атаки и запасы РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что будет собирать дроны-камикадзе, которыми она бьет по Украине, на своей территории. Беспилотники часто летят в сторону нашей страны вместе с ракетами, так рашисты пытаются увеличить количество "прилетов".

Также в ВСУ объяснили, почему не было массированных ударов на Рождество. Это не "перемирие", агрессору просто необходимо больше времени на подготовку и оценку оставшихся сил.

Помимо этого в ВСУ рассказали, возможно ли полностью защититься от ракетного террора России. Силы ПВО Украины уничтожают 70-90% целей, однако 100% процентов гарантий не даст ни одна система. На фоне так называемого "затишья" военная разведка прогнозирует новые ракетные атаки РФ по Украине в ближайшие дни.

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